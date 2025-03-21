الأمير الحسين يهنئ الملكة رانيا والأميرة رجوة بيوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 04:24 مساءً - وجه الأمير الحسين، ولي العهد الأردني، التهنئة بمناسبة يوم الأم لوالدته الملكة رانيا، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، الذي يصادف الجمعة 21 مارس.

ونشر الأمير الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام صورة له مع والته الملكة رانيا، وصورة أخرى لزوجته الأميرة رجوة الحسين، وعلق قائلا: إلى والدتي الغالية وزوجتي المُحبة كل عام وأنتما للحياة بهجة وللعطاء عنوان.

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الملكة رانيا والملك عبدالله مع العائلة في إفطار رمضان

وشاركت الملكة رانيا العبدالله مؤخرا مقطع فيديو يجمعها والملك عبدالله الثاني مع أفراد العائلة الأردنية الهاشمية، ظهر فيه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، الأميرة منى والدة الملك عبدالله الثاني، الأمير هاشم، الأميرة سلمى، بالإضافة لأعضاء آخرين من العائلة الأردنية الهاشمية، بينما لم تظهر الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

وفي إحدى لقطات الفيديو، تُمسك الملكة رانيا هاتفها المحمول به صورة للأميرة إيمان بنت الحسين، في حين تظهر الملكة والملك يتبادلان أطراف الحديث مع باقي العائلة في جوٍ عائلي.

وعلقت الملكة رانيا على مقطع الفيديو بكلمات تمس القلب جاء فيها: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".

لقطات عائلية تُشاركها الملكة رانيا بعد ولادة الأميرة إيمان

شاركت الملكة رانيا مقطع فيديو- يُشعر منْ يشاهده بالدفء العائلي والسعادة- يضم العائلة بعد ولادة ابنتها الأميرة إيمان الشهر الماضي، ويبدأ المشهد بوقوف الملك عبدالله الثاني يبدو ناظراً لحفيدته الثانية أمينة، ثم تظهر الأميرة سلمى، ومن بعدها زوج الأميرة إيمان؛ جميل ألكساندر ترميوتس، ثم لقطة للملكة رانيا وهي تحتضن الأميرة رجوة الحسين التي قامت بزيارة الأميرة إيمان أمس مع زوجها الأمير الحسين وابنتهما الأميرة إيمان الصغيرة التي استحوذت على جانب كبير من الفيديو عندما ظهرت مع جدتها الملكة رانيا وهي تحملها وتداعبها، وفي لقطة أخرى تحملها والدتها الأميرة رجوة لتشاهدا أمينة عن قرب.

وقبل نهاية مقطع الفيديو، نرى الملكة رانيا تقف بجانب الأميرة إيمان وتمشط شعرها بيديها، ثم تقوم بوضع مصحف صغير وخرزة زرقاء فوق رأس أمينة في سريرها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الفيديو التالي: "أمينة الغالية وسط العيلة".

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