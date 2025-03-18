مي حريري تعود بألبوم جديد بعد غياب 7 سنوات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب دام لأكثر من سبع سنوات، تعود الفنانة مي حريري إلى الساحة الفنية بألبوم غنائي جديد. وقد وقّعت مي مؤخرًا عقد تعاون مع شركة Music Is My Life، التي ستتولى إنتاج الألبوم الجديد، بينما ستتولى شركة وتري توزيعه رقميًا على مختلف المنصات الموسيقية.

وتستعد مي خلال الفترة المقبلة لطرح أغنياتها تدريجيًا، حيث تعمل على تقديم محتوى موسيقي يتماشى مع هويتها الفنية ويواكب تطورات الساحة الغنائية. ويترقّب جمهورها تفاصيل الألبوم القادم وما سيحمله من تجديدات في الأسلوب الموسيقي الذي ستقدّمه بعد هذا الغياب الطويل.

تُجسّد عودة مي إلى الأضواء بألبوم جديد رغبتها في استئناف مسيرتها الغنائية. ويُعتبر الألبوم الجديد رابع ألبوماتها خلال مسيرتها الفنية، حيث سبق أن قدّمت ثلاثة ألبومات: “حسهر عيونو”، “حبيبي إنت” و”عمري تاني”.