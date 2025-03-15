تيم حسن يتحدث عن مشاركته ببطولة مسلسل تحت سابع أرض

تيم حسن يُعلن بأنه لم ينتهِ من تصوير مسلسل "تحت سابع أرض"

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تيم حسن يؤكد أن الممثل يواجه تحديات ولكنه ملتزم بأداء احترافي

تفاصيل مسلسل "تحت سابع أرض"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مارس 2025 11:51 مساءً - يشهد موسم دراماعرض المسلسل السوري ""، والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين ونجوم الشام ومن أبرزهم الفنانة الكبيرة، كاريس بشار، أنس طيارة ومن تأليف عمر أبو سعدة ومن إخراج سامر البرقاوي.وقد لاقى المسلسل قبولًا ونجاحًا لدى الجمهور بالوطن العربي، ويُجسد الفنان تيم حسن خلال أحداث المسلسل شخصية "موسى الناجي".وكان قد تحدث الفنان السوري تيم حسن عن تجسيده لبطولة مسلسل "تحت سابع أرض"، كاشفًا بأن أبرز التحديات التي واجهها خلال تصوير المسلسل هي تأخر النص والتي أثرت على سير تصوير أحداث المسلسل مؤكدًا بأن تأخير التصوير أصبح عادة بالنسبة له وقد واجهه في أعمال سابقة موضحًا بأنه لم ينتهِ من تصوير أحداث مسلسل "تحت سابع أرض"، بحسب مُقابلته على منصة "شاهد".كما تحدث أيضًا عن تجسيده لشخصية "موسى الناجي" قائلًا بأن أهم شيء بالنسبة إليه هو التفاعل مع الشخصية وتفاصيلها، وقد أشاد أيضًا بمؤلف المسلسل عمر أبو سعدة والذي يحرص دومًا على تقديم الشخصيات بشكل واقعي وقريب من المُشاهدين.وعن أصعب المشاهد التي واجهها خلال تصوير أحداث مسلسل "تحت سابع أرض" أوضح بأنها تعود إلى الظروف الجوية أو حينما يحتاج أداء عاطفيًا بشكل أكبر لأحد المشاهد، مؤكدًا بأن الممثل يواجه العديد من التحديات الشخصية خلال التصوير ولكنه يظل ملتزمًا بتقديم أداء احترافي.يمكنك قراءة.. نجوم الدراما السورية واللبنانية في موسم رمضان 2025.. تعرفوا إلى أعمالهميُذكر أن مسلسل "تحت سابع أرض" يُناقش عددًا من القضايا مثل الفساد والصراعات في المجتمع، ويُجسد بطل العمل الممثل تيم حسن شخصية "موسى" وهو ضابط تحقيق جنائي يتورط بالفساد، ويكتشف أن شقيقه الذي يقوم بدوره الممثل أنس طيارة وشقيقته التي تلعب دورها الممثلة رهام قصار يعملان في تزوير عملة الدولار ليدخل في شجار معهما وهذا يسبب له صراعاً بين أن يحميهما أو ينخرط معهما في هذا العمل غير الأخلاقي. في حين أنه يعتبر عائلته خطًا أحمر ويهدد أن من سيتعرض لها أنه سيخفيه تحت سابع أرض.وتُشارك ببطولة المسلسل الفنانة كاريس بشار والتي تجسد شخصية "بلقيس" والتي تملك في الظاهر محلاً في دمشق لبيع الملابس المستعملة فيما تعمل في السر بتصريف العملات الأجنبية، ويرتبط كل من "بلقيس وموسى" بعلاقة معقدة هي مزيج من الندية والحب.ويأتي المسلسل من إخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، منى واصف، أنس طيارة، تيسير إدريس، مجد فضة، سارة بركة وعدد من الفنانين الآخرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».