راغب علامة يتعرض لموقف محرج بسبب معجبة.. شاهدوا ما فعلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع فيديو منتشر على السوشيال ميديا ويوثّق العلاقة المميزة التي تجمع بين النجم راغب علامة ومعجباته خلال حفلاته الموسيقية.

وتعرض النجم اللبناني مرة جديدة لموقف محرج بعدما صعدت شابة بفستان أبيض قصير وحاولت تقبيل يده، ولكنه سارع الى منعها واحتضانها بلطافة، فسارعت الى احتضانه وتقبيله من وجنتيه، في إشارة منها إلى مدى إعجابها به وحبها له، وبدت كأنها تحقق حلم من أحلامها.

والملفت أكثر كان الوشم المرسوم على ظهرها حيث بدا واضحاً أنه يمثّل وجه النجم اللبناني، وهو ما علق عليه الكثير من المتابعين وأكدوا أن الشابة تقصدت رفع شعرها واحتضانه ليظهر الوشم للجميع، للتعبير عن حبها الكبير له.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي وثّق ايضاً رقصة جمعت النجم اللبناني مع سيدة من الجمهور، وحرصه على أن يكون جميع الحاضرين في الحفل مستمتعين ومتفاعلين مع أغانيه، وهو ما يميّزه ويجعله قريباً من محبيه. ونال المقطع آلاف الإعجابات وتم تداوله بكثافة، وأثنوا على ردّ فعله العفوي مع المعجبات وطريقته المتواضعة في الرقص والتقاط الصور معهن دون اي مبالغة أو منع من حراسه الشخصيين.