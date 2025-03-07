فيلم "الإسكندراني" يواصل تألقه ويصبح ثاني أكثر الأفلام مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "الإسكندراني" المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة عبر نتفليكس، متفوقًا على العديد من الأعمال، بينما تصدَّر "The Emoji Movie" القائمة، الفيلم، الذي طُرح العام الماضي، حقق حوالي 30 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري ويُعرض حاليًا على عدة منصات.



تدور أحداث "الإسكندراني" في مدينة الإسكندرية، حيث يواجه "بكر" صراعات مع والده تدفعه للسفر للخارج بحثًا عن ذاته، لكنه يعود ليجد أن الأزمات ما زالت تلاحقه. العمل من بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، وعصام السقا، وإخراج خالد يوسف، وتأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.