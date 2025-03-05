هذه حقيقة إرتداء جورجينا رودريغيز الحجاب في شهر رمضان

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ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الساعات القليلة الماضية صورة لعارضة الازياء العالمية جورجينا رودريغيز الى جانب حبيبها لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو على مائدة الافطار وظهرت هي مرتدية الحجاب وبإطلالة محتشمة وظن كثر ان هذه الصورة حقيقة لكن في الحقيقة انها مفبركة من خلال الذكاء الاصطناعي اذ ان جورجينا لم تشارك هذه الصورة على صفحتها ولم ترتدي الحجاب ولم تشهر اسلامها هي وكريستيانو كما روّج البعض.
وعلى الرغم من ان الصورة مفبركة لكن حب واحترام الثنائي للسعودية وشعبها حقيقي وتحدثا عن ارتياحهما بعد انتقالهما الى المملكة في اكثر من مقابلة وتصفها جورجينا انها "بيتها الثاني".
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