ورد الخال تنشر القصيدة الأخيرة لوالدتها الراحلة مها بيرقدار الخال: كأنها الوداع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 11:53 مساءً - نشرت الفنانة ورد الخال مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام خاصة بوالدتها الشاعرة والرسامة والأديبة الراحلة مها بيرقدار الخال ومن بينها القصيدة التي كتبتها والدتها مؤخراً. ومن خلال تعليقها، أوحت ورد وكأن هذه القصيدة تعدّ بمثابة الوداع الأخير.

توفيت مها بيرقدار الخال قبل يوم ميلادها بأربعة أيام

تعيش الفنانة ورد الخال أقصى درجات الحزن مع رحيل والدتها مها بيرقدار الخال التي توفيت أمس. ونشرت ورد صورة جمعتها بوالدتها وأخرى لوالدتها منفردة مبتسمة وهي تحدق بنظراتها للأعلى، وصورة للقصيدة التي كتبتها والدتها مؤخراً. وأرفقت ورد الخال مجموعة الصور هذه بتعليق مؤثّر لاسيما وكما كشفت ورد أن والدتها توفيت قبل ذكرى ميلادها بأربعة أيام حيث تصادف ذكرى يوم ميلاد الشاعرة والرسامة مها بيرقدار الخال في 26 فبراير.

كما أتت ورد الخال على ذكر أن يوم الأم سيحلّ أيضاً بعد وقت وجيز وأيضاً سيحلّ معه فصل الربيع هذا العام في ظل الغياب المؤلم لوالدتها ورحيلها، وفق ما أعلنته ورد عبر تعليقها على إنستغرام مرفقة إياه بصورة للقصيدة التي كتبتها والدتها مؤخراً بخط يدها، معلنة أن عبارات القصيدة تشبه لحظات الوداع. وعلقت قائلة: "قصيدة كتبتها مها مؤخراً كأنها الوداع.... عيدك بعد ٤ ايام يا ماماتي ، وجاي عيد الام ، وجاي الربيع ، يا رب ارحمنا.."

وتقول كلمات القصيدة:" يستغفر الوقت غضبي أن كيف مرّ ببيتي! لم أجادله ولا رحّبت به لكنه كلفحة نارٍ اكلت الأخضر قبل الهشيم هام بي... فودّعت امساً زاهراً وقبلت نومه في أرجائي. حتى يوقظني... ذاك الربيع القديم! هل يعود الربيع من جديد؟

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ورد الخال تعلن عن رحيل والدتها

وكانت الفنانة ورد الخال أعلنت أمس عن رحيل والدتها الشاعرة والرسامة والأديبة مها بيرقدار الخال بعبارات مؤثرة من خلال صورة نشرتها لها على حسابها على إنستغرام وهي تحمل كتاباً بين يديها، وأرفقتها بتعليق حزين" ام الورد ، راحت واخدت معها العطر واللون وتركت الندى اللي كان غفيان ع خدّها......امي ، أميرتي الحبيبة النائمة ، إلى اللقاء.....يا رب ارحم روحها.. ٢٢-٢-٢٠٢٥".

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نبذة عن حياة الشاعرة والرسامة مها بيرقدار الخال

توفيت الشاعرة والرسامة مها بيرقدار الخال عن عمر يناهز 78 عاماً تاركة إرثاً ثقافياً مهماً مؤلفاً من مجموعات شعرية ولوحات فنية ومسيرة ثقافية حافلة بالإنجازات. ولدت مها بيرقدار في 26 فبراير من العام 1947 في العاصمة السورية دمشق. والدها محمد خير بيرقدار كان ضابط شرطة. أما والدتها نظمية الأمين فكانت رسامة. وقد ورثت ابنتها مها بيرقدار موهبة الرسم منها. في العام 1967 تخرجت مها بيرقدار من مركز الفنون التشكلية، حازت بعدها في العام 1979على دبلوم إدارة أعمال من كلية الترجمة العليا في مدينة ميونيخ الألمانية. وفي العام 1967 حملت لقب ملكة جمال سوريا.

حصلت مها بيرقدار على الجنسية اللبنانية بعد زواجها من الشاعر اللبناني يوسف الخال في العام 1970. ورزقا بورد ويوسف. كما عملت كاتبة في مجال الصحافة ومعدة ومقدمة برامج تلفزيونية وإذاعية في دمشق. ألفت العديد من أغاني الأطفال والأغاني الدينية. وشاركت في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الشعرية والمعارض الفنية في العديد من البلاد العربية. ولديها تجربتان بالتأليف الدرامي من خلال مسلسلي "الطائر المكسور" في العام 2008 و"نقطة حب" في العام 2010. وحازت على العديد من الجوائز.