لهذا السبب عاد محمد هنيدي للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب طويل دام لسبع سنوات عن الموسم الرمضاني، عاد الممثل المصري محمد هنيدي لخوض تجربة جديدة على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي سيعرض في شهر رمشان المقبل.
وعن سبب عودته بهذا الدور بالذات، قال محمد هنيدي: "شخصية المحامي جذبتني كثيراً، يليها الموضوع ككل، فالورق مكتوب بشكل جيد، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور. لم أقدم الكثير من المهن على الشاشة، لكن كنت أتمنى تجسيد شخصية محام، وهذا ما تحقق أخيراً".
حديث محمد هنيدي هذا جاء خلال حديث تلفزيوني له على قناة CBC.
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