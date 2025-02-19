خالد يوسف يتخذ إجراءات قانونية ضد مشاهير في أزمة مع عمر زهران

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج المصري خالد يوسف عزمه على إتخاذ إجراءات قانونية بحق مجموعة من الشخصيات العامة، متهماً إياهم بالإساءة إليه ونشر ادعاءات كاذبة، وذلك عقب الأزمة التي أثارتها زوجته شاليمار شربتلي مع المخرج عمر زهران، وأوضح يوسف، في بيان رسمي عبر حسابه، أنه تقدم بشكاوى قانونية إلى الجهات المختصة ضد منصات إعلامية وصفحات على الإنترنت، إلى جانب عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الفنانة هالة صدقي، والمحامي مرتضى منصور، والإعلامية بسمة وهبة، وصانعة المحتوى هدير عبد الرازق، وأشار إلى أن الشكاوى تتضمن اتهامات بترويج معلومات مضللة، والإساءة إلى سمعته، والإدلاء بشهادات زائفة، مؤكداً أن بعض المتورطين استغلوا القضية لإثارة الجدل، بينما تحرك آخرون بدوافع شخصية أو لمحاولة صرف الأنظار عن قضايا أخرى تتعلق بهم، وشدد خالد يوسف على أنه التزم الصمت لفترة طويلة تجاه الهجوم الذي تعرض له، لكنه قرر اللجوء إلى القضاء لمحاسبة كل من تعمد التشهير به، مشيراً إلى أنه لن يتسامح مع أي إساءة تصدر بحقه، سواء كانت عبر منشورات أو تعليقات على وسائل التواصل الإجتماعي.



تعود هذه المشكلة إلى القضية التي رفعتها شاليمار شربتلي ضد عمر زهران، حيث اتهمته بتخطي الاتفاقات المالية بينهما، بعد أن سلم وثيقة موقعة من خالد يوسف بقيمة 12 مليون جنيه مصري. وأوضح يوسف أن هذه الوثيقة كانت مجرد إجراء قانوني لضمان حقوق زوجته في حال حدوث أي طارئ. من جانبه، نفى زهران تلك الاتهامات، مؤكداً أن الوثيقة كانت أمانة فقط ولم يتم التلاعب بها.