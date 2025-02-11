حمادة هلال يستكمل رحلته مع العوالم الخفية في “المداح أسطورة العهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاماً بعد عام يتواصل النجاح حتي أصبح مُسلسل “المداح” من علامات الدراما في شهر رمضان المُبارك، يُطل النجم حمادة هلال في الموسم الخامس من المٌسلسل تحت عنوان “المداح أسطورة العهد”، والذي يُعرض على “شاهد” في رمضان.

تتواصل الأحداث بإيقاع مُختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح “صابر” للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات ابليس، ست الحسن، بلقيس، فحيح، الذين ظهروا واجتمعوا لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

حمادة هلال…

أشار النجم حمادة هلال، إلي أن إستمرار نجاح مُسلسل “المداح” لأربعة مواسم مُتتالية شيء في مُنتهي الصعوبة، ومع كل موسم يزداد النجاح ويرتفع سقف التوقعات، ونجد أن كرم الله كان كبيراً فيزداد إرتباط الجمهور بالعمل، وقال أن الموسم الخامس والذي يحمل إسم “المداح أسطورة العهد”، به الكثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المُختلف حيث يواصل “صابر” رحلته في العوالم الخفية ويُناقش بجرأة الكثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها، ووجه حمادة هلال التحية لفريق الكتابة والمخرج أحمد سمير فرج على البحث والتدقيق والتحضير لشهور طويلة قبل بدء التصوير، وأوضح حمادة هلال أن هناك الكثير من الأحداث مستوحاه بالفعل من وقائع حقيقية بل وأحيانا نقوم بتخفيف الحدث عند نقله درامياً، وأشار حمادة إلي أن هناك الكثير من النجوم إنضموا لهذا الموسم وهو ما أضاف مزيد من التنوع والثراء في الشخصيات والمحاور ومنهم النجمة غادة عادل التي شاركتني بطولة أول عمل سينمائي وأنا سعيد بالعمل معها مُجدداً، وأكد هلال أن تيمه المُسلسل تتحمل المزيد من الأحداث والحلقات والأمر يتوقف على مصداقية ما يتم تقديمه، وقال أن هناك الكثير من الرسائل الإيجابية داخل المُسلسل يتم تمريرها بصورة غير مُباشرة بهدف توعية المُشاهد المصري والعربي.

غادة عادل….

من جانبها عبرت النجمة غادة عادل عن سعادتها بالإنضمام إلي الموسم الخامس من “المداح” وقالت أنها فوجئت بترشيحها لهذا الموسم، وقالت أنها في منتهي السعادة بتواصل الجمهور المصري معها خلال ايام التصوير، وأنه أحيانا كان يستوقفها بعض المُشاهدين ويناقشونها فى الكثير من الأفكار التي طرحها المُسلسل بعد أن أعُلن عن وجودها في هذا الموسم، وأشارت غادة إلي أنها لم تُقدم هذه النوعية من الأعمال التي تُناقش الغيبيات من قبل، وهذه أحد الاسباب التي شجعتها على قبول التجربة بالإضافة إلي رغبتها في المُساهمة في رفع درجة الوعي لدي المُشاهدين، وأيضاً إستمتاعها الشخصي بمُشاهدة الأعمال التي تحمل قدر من الإثارة والتشويق، وقالت غادة عادل أنها تُقدم خلال الأحداث عدة شخصيات ستكون مُفاجأة للمُتابعين، وأبدت غادة عادل سعادتها الكبيرة بزيارة أماكن متنوعة في مصر ومنها مُدن لم تزرها من قبل مثل قنا ومرسي علم وغيرها، وأضافت أنه يُحسب لمُخرج المُسلسل أحمد سمير فرج هذه الفكرة التي تُعيد إكتشاف مصر وعرض الكثير من أماكنها المُميزة وإلقاء الضوء عليها.

هبة مجدي…

ومن جانبها أكدت الفنانة هبه مجدي أن هذا العمل من أكثر المُسلسلات التي إرتبطت بها على مدار خمس سنوات، وقالت أن تفاصيل شخصية “رحاب” تملكتها تماماً على الرغم من إختلافها عن شخصيتها الحقيقية، وأشارت إلي أن دخول وخروج شخصيات جديدة في المُسلسل يُفقدنا أحيانا شخصيات ممتعة وفي الوقت الأخر يُضيف نجوم أخرين يمنحوا الأحداث تدفق وحيوية، وقالت أن طبيعة شخصيتها في الأحداث الجديدة مُتقلبة إلي حد كبير وستكون مُحيرة للمُشاهد مما يُضيف الكثير من المُتعة للأحداث وشخصيتها تتقاطع من كثير من الشخصيات في العمل وليس فقط “صابر”، وأكدت هبه مجدي أن هذا الموسم سيكون مُختلف في الكثير من الأمور وزوايا المُناقشات، وقالت أن هناك قطاع كبير من المُشاهدين لديه إهتمام كبير بالعوالم الخفية وهناك الكثير من القصص والحكايات في هذا الإطار التي يُمكن أن تروي بطريقة شيقة وجذابة وأعتقد أن ذلك أحد اسباب نجاح “المداح”.

يُسرا اللوزي…

ومن جانبها قالت الفنانة يُسرا اللوزي أن شخصيتها مرت خلال الأحداث بمراحل مُختلفة من الموسم الثالث حيث تعاطف معها بعض المُشاهدين ورفضها البعض الأخر، ولكنها كرست حياتها لحماية صابر والدفاع عنه ومُساندته، وأوضحت أن طبيعة شخصية “تاج” تتقاطع مع “صابر” وأغلب مشاهدها معه وهو ما جعل المُشاهد يرتبط بهما معاً، وقالت من أبرز ما يميز مُسلسل المداح هو إضافة وجوه وشخصيات وخيوط درامية وأفكار جديدة مع كل موسم وهو يُحسب للمخرج وفريق الكتابة، وأضافت أنها شخصياً إنبهرت بالمحتوي عند القراءة قبل التصوير، وعبرت يٌسرا اللوزي عن إمُتنانها كثيراً لرحلتها مع المُخرج أحمد سمير فرج حيث عملت معه في عدد كبير من الأعمال مما أوجد مساحة كبيرة من الثقة المُتبادلة، والأمر ذاته مع حمادة هلال الذي كان لها حظ العمل معه من قبل في أعمال ناجحة وتري أن الكيمياء الفنية بينهم مُتوافقة.

خالد الصاوي…

من زاوية أخري أشار الفنان خالد الصاوي إلي أنه صعب جداً أن ينضم أحد لمُسلسل ناجح بعد أربع مواسم، وهو ما إحتاج مني لمجهود مُضاعف للدخول في روح العمل وفي الوقت ذاته تقديم الشخصية بصورة مُغايرة لأي شخصية قدمتها من قبل، وعن إستعداده قبل تصوير دوره في “المداح أسطورة العهد” أشار خالد الصاوي إلي أنه درس الدور والشخصية والمحاور بصورة مُكثفة وتناقش طويلاً مع المخرج قبل بدء التصوير للوصول لأفضل صورة وشكل، وأوضح أنه يُقدم شخصيته بصورة ستكون مُفاجآة للمُشاهدين، وأكد الصاوي أنه لا يدخل أي عمل إلا وهو مُقتنع ومُحب لفريق العمل، وقال أنه يثق في إحترافية صُناع هذا العمل لأنهم نجحوا في جذب المُشاهد وربطه بالعمل على مدار أربع سنوات، وأثني خالد الصاوي على الرؤية الإنتاجية للمُسلسل التي وفرت كل الإمكانيات وإتاحت تسهيلات ضخمة ووفرت فرص للتصوير في عشرات الأماكن في المُدن المُختلفة وهو ما ينعكس على صورة العمل النهائية.

خالد سرحان…

بينما أشار الفنان خالد سرحان أن شخصية “حسن” التي يؤديها خلال الأحداث هي شخصية مُممتدة ومتواصلة في الأحداث، وهو شخص متوازن يُخطيء ويُصيب وأحيانا الجمهور يتعاطف معه، وأوضح خالد سرحان أن دوره في المداح لا يُشبة اي عمل أخر شارك فيه، وقال أن أجواء العمل في هذا المُسلسل مُريحه جدا نفسياً وهناك حالة من الصفاء النفسي في الأجواء العامة تنعكس على أداء كل العاملين، وأشار خالد سرحان إلي أن إنضمام نجوم جُدد في كل موسم تُمثل إضافة حقيقية للعمل، وعن وجود مسحة كوميدية في بعض مشاهده أشار إلي أنه مُحب للبسمة وحتي لو كانت الشخصية جادة، وقال هناك بعض المشاهد الطريفة في خضم الأحداث الجادة وخصوصاً التي تجمعه بالفنان الكبير أحمد بدير، وعن أصعب ما في مُسلسل المداح قال أن إعداد السيناريو مع تتابع الأجزاء هو الأصعب بلا شك ويحتاج مجهود جبار من فريق الكتابة.

المخرج أحمد سمير فرج…

من جهته قال المخرج أحمد سمير فرج، أن “المداح” تجربة لها خصوصية شديدة فعندما قدمنا الموسم الأول لم يكن مُخطط تقديم موسم أخر، ثم طلبت منا جهة الإنتاج تقديم موسم أخر وأيضاً لم نكن ننوي تقديم موسم أخر، ثم طُلب منا ايضاً تقديم موسم ثالث، وخلال تحضيرنا لهذا الموسم وضعنا رؤية لطبيعة الأحداث لتقديم موسم أخر حتي وصلنا للموسم الخامس، واشار أحمد سمير فرج أن نجاح المُسلسل المُمتد هو السبب والدافع الرئيسي لتقديم مواسم مُختلفة، وأوضح أن الأفكار التي يُناقشها المداح مع السنوات تطورت من مجرد مناقشة الحرب التقليدية بين الخير والشر، إلي فتح النقاش حول الكثير من الموضوعات وعدم الوقوف فقط عند إطار السحر والدجل والشعودة وإنما فتح أفاق أوسع وأشمل ومنها إستخدام وسائل التواصل الحديثة، وأوضح أننا أثناء التحضير والتصوير كثيراً ما كان يُصادفنا أشخاص يرووا لنا وقائع مماثلة تماما لما تم تقديمه من أحداث، واشار المخرج أحمد سمير فرج أن أكبر الصعوبات التي واجهتنا في الموسم الخامس هي الكتابة من خلال فريق العمل للحفاظ على جودة المحتوي الذي يُقدم، وأكد أن الموسم الجديد به الكثير من المُفاجآت على سبيل الأفكار ومناطق التصوير والخروج إلي أفاق وأماكن أكثر تجدداً تُضيف للمُشاهد بُعد بصري مُختلف بالإضافة لوجود نجوم جُدد إنضموا للأحداث في هذا الموسم سيمثلوا إضافة فنية كبيرة ويساهموا في إستكمال رحلة المداح.

مُسلسل “المداح أسطورة العهد” من بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبه مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان وآخرين.. ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.. وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

يُعرض مُسلسل”المداح أسطورة العهد”، في رمضان على “شاهد”.