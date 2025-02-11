عاري الصدر.. عمرو سعد يواجه انتقادات بسبب “سيد الناس”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حملة انتقادات كبيرة شُنّت على الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” بسبب نشره صورة له من كواليس مسلسل “سيد الناس”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وظهر سعد في الصورة عاري الصدر، وعلّق عليها قائلاً: “سيد الناس رمضان 2025″، وبمجرد نشر الصور انهالت عليه الانتقادات والتعليقات التي اتهمته بتقليد الفنان محمد رمضان في مسلسل “نسر الصعيد” والذي ظهر فيه بنفس الشكل، في حين قال آخرون إن عمرو يعيد نفسه في كل موسم وكأنه يقدّم مسلسلاً واحداً من 150 حلقة يُعرض في كل عام 30 حلقة منه.

في سياق متصل، يواصل المخرج محمد سامي تكثيف ساعات العمل في مسلسل “سيد الناس”، حيث شارف على الانتهاء من تصوير ثمانين في المئة من مشاهده، ويتم تصوير المشاهد المتبقية داخل ديكور الحارة الشعبية في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الموقع الرئيس الذي تم بناؤه لمسلسل “سيد الناس”، وتدور فيه أحداث المسلسل.

ويشارك في تصوير المَشاهد الحالية عدد كبير من نجوم العمل، بينهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، ريم مصطفى، أحمد فهيم، عماد زيادة، نشوى مصطفى، منة فضالي، رنا رئيس، وصلاح عبد الله.

وتدور أحداث مسلسل “سيد الناس” في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأساً على عقب.