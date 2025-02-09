شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة شهيرة.. تعرف على موعد العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن وفاة وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدى الذي وافته المنية، ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، العزاء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في جامع الحامدية الشاذلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".