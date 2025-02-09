حسن الرداد يكشف مفاجآت “عقبال عندكوا” مع إيمي سمير غانم في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل مسلسله “عقبال عندكوا” الذي يعود به الى التعاون مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في دراما رمضان بعد غياب عدة سنوات، معرباً عن سعادته بخوض السباق الرمضاني بالمسلسل، الذي يواصل تصوير أحداثه في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعد الجمهور بمفاجآت في العمل.

قال الرداد في تصريحات صحافية: “أظهر خلال أحداث العمل بشخصيات مختلفة، وكل حلقتين أظهر بشخصية مختلفة، برفقة إيمى سمير غانم”، مشيراً الى أن العمل سيحمل العديد من المفاجآت خلال الأحداث.

كان مخرج العمل علاء إسماعيل قد قرر تكثيف ساعات التصوير، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل قبل حلول رمضان.

ويمثل مسلسل “عقبال عندكوا”، عودة لإيمي سمير غانم الى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد الى أكثر من ست سنوات.

يُذكر أن مسلسل “عقبال عندكوا” تم تغيير اسمه حيث كان يحمل اسم “مش هو ولا هي”، وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، بمشاركة الفنان حجاج عبد العظيم.