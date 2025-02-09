أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصور رومانسية مع طليقته الألمانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، مجموعة صور مع طليقته الألمانية ونجله أشعل بها مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات متابعيه حول إمكانية عودته لطليقته.

ظهر الفيشاوي في الصور وهو يجلس مع طليقته الألمانية ونجله منها في أحد الأماكن، حيث بدا في إحدى الصور وهو يمسك بيد طليقته في لحظة رومانسية مؤثرة، ما دفع الكثيرين من متابعيه للتساؤل حول ما إذا كان ينوي الفيشاوي العودة الى طليقته من عدمه، خاصة مع تعليقه على الصور والذي اكتفي فيه بكلمة واحدة فقط “العائلة”.

كان أحمد الفيشاوي قد أثار أيضًا جدلاً كبيراً قبل أيام بعدما نشر على “إنستغرام” صورة قديمة جمعته بالفنانة شيرين رضا من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.

وعلق عليها قائلًا: “الصورة الأولى 2017 من مهرجان الجونة في دورته الأولى مع النجمة الجميلة قلبًا وقالبًا شيرين رضا بعد عشرة 17 سنة، أقل حاجة أقولها إني بحبك وبحترمك وإعجابي بيكي لن ينتهي”.