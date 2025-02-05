شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يواصل تصوير مسلسله الشرنقة ويظهر بشكل مختلف وشخصية جذابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد داود تصوير مسلسله الجديد الشرنقة المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج اروما استوديوز، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير ما يقرب من 50% من تصوير المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى وإثارة، ويظهر داود بشكل مختلف وشخصية جذابة للغاية من خلال شخصية المحاسب حازم الذى يعمل في شركة محاسبة ويصطدم بواقع كبير في حياته المهنية والعملية.



أحمد داود

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده،، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، ايمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.



