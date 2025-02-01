ياسمين عبد العزيز تثير الغموض في برومو “وتقابل حبيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” برومو مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، حيث سيطر الغموض على البرومو، إضافة الى ظهور ياسمين في مشهد قوي ترد فيه على تهديدات غير مباشرة قائلة: “أنا شبعت تهديد، اللي يعرف يعمل معايا حاجة يعملها، واللي بيني وبينه حرب”.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد نشرت على منصاتها المختلفة البروموهات الدعائية الأولى للعمل، والتي كشفت عن أجواء من الإثارة والتشويق.

حيث ظهرت الفنانة أنوشكا في البرومو الخاص بها، بتعبيرات حادة، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة خصومها، قائلة: “اللعبة اللي انتوا بتلعبوها لعبة هبلة، عقابي مش هتقدري تستحمليه”.

وشهد برومو آخر ظهور الفنان كريم فهمي، الذي قدم لمحات عن دوره من خلال عبارات تعكس صراعًا داخليًّا، حيث قال: “عاوز أكون بني آدم، مش عايز حسابات ولا خطط ولا مبادئ بتتغير عشان خاطر المصلحة”.

أما الفنان خالد سليم، فقد ظهر في مشاهد تعكس دوره كرجل أعمال يواجه صراعات مع شخصيات أخرى، حيث قال: “يا ريت ما تخلصش طاقتك كلها في إنك تعاندنا وتحاربنا، يعني من الآخر كده لازم تبقى ماشي على النظام بتاعنا”.

كذلك ظهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، في البرومو الدعائي لها في المسلسل، وهي تقول: “لو بقيت ليا لوحدي.. حياتك كلها هتكون مختلفة”.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، وغيرهم.