خاص وبالفيديو - سوسن بدر تختار آسر ياسين .. تقلا شمعون توجه رسالة للبنان .. وجومانا مراد تكرم هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - في حفل Joy Awards في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وعلى السجادة الخزامية، أجرت سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر لقاءات مع عدد كبير من النجوم والنجمات، وفي الفيديو المرفق نورد لكم المقابلات مع الممثلة المصرية سوسن بدر والممثلة اللبنانية تقلا شمعون وزوجها المخرج اللبناني طوني فرج الله والممثلة السورية جومانا مراد.



تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، قدمت تحت مظلة "موسم الرياض"، مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة، واحتفى الحدث بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية حضرها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وتم بث الحدث على قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد".

وتخلل الحدث فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية مبهرة، ضمن لوحة بصرية متكاملة لواحدة من أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام في المنطقة على مدار العام.