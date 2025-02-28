شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل كامل العدد 3 لدينا الشربينى غدا على on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة on عرض أولى حلقات مسلسل كامل العدد 3 بطولة النجمة دينا الشربيني بداية من غدا الجمعة على شاشتها في تمام الساعة 8 مساء.



كامل العدد 3

وتستكمل أحداث مسلسل كامل العدد 3 قصة "أحمد" وزوجته "ليلى"، وأبنائهم ليخوضوا قصص جديدة مع عائلتهم في شكل اجتماعي كوميدي، والعمل بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وكان المخرج خالد الحفاوى كشف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، عن ظهور مكة ابنة لاعب منتحب مصر وليفربول الإنجليزى في أحداث مسلسل كامل العدد 3 بظهور خاص.

وكانت منصة watch it الإلكترونية أعلنت عرض اليوم أولى حلقات مسلسل الشرنقة، أحدث إنتاجتها الحصرية، وهو من بطولة أحمد داود، صبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، عماد صفوت، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.