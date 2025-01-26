لماذا طلب حمادة هلال متابعيه بالتوقف عن ابداء توقعاتهم حول الجزء الأخير من مسلسل المداح

مسلسل " المداح – أسطورة العهد"

سلسلة مسلسل المداح

أحدث أغاني حمادة هلال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 11:53 صباحاً - طالب الفنانمحبيه وجمهوره بالتوقف عن طرح توقعاتهم حول أحداث الجزء الخامس والآخير من، الذي سوف يخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر، منوهاً على أنه سوف يكشف عن تفاصيل هذا الجزء في أول مقابلة يجريها.وجاء ذلك من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" قال من خلاله: "بدأت اشوف واقرا توقعات لبداية أحداث.. مش عايزكوا تتعبوا نفسكوا .. غالبا في اول انترفيو هحكي كل حاجة .. ربنا يستر".يشارك في الجزء الخامس من، عدد من نجوم منهم: غادة عادل، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد صالح، يسرا اللوزي، وتامر شلتوت، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.يمكنكم قراءة ...حمادة هلال لـ "الخليج 365": أتمنى رؤية المداح على الشاشة الكبيرة وهذه هي صعوبات الجزء الرابعهو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، حيث حقق من خلال الأجزاء الأربعة التي عُرضت لهذا العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً خاصةً بعد أن أصبح هذا العمل هو الوجبة الدرامية المفضلة لدى الجمهور في شهر رمضان، ويرجع ذلك بسبب قصته وأحداثه القائمة بصورة رئيسية على عالم "الجن" والأرواح التي تتخللها العديد من المغامرات والأحداث الغامضة وهذه أشياء تحبها شريحة عريضة من جمهور الدراما.طرح الفنانخلال الفترة الماضية أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "ياريت أهالينا ماربونا" وهى من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري، وتقول الأغنية " ياريت أهالينا ما ربونا ياريتهم كانوا حتى سابونا..ف قلوبنا لو حتة قسوه أهو نأذي بيها اللي أذونا ".



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