شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين أحدرواد السينما الواقعية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الموافق 25 يناير، ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي يعد واحدًا من أعظم المخرجين في تاريخ السينما المصرية والعربية، كما يعد رائدًا، من رواد السينما الواقعية، التي مزجت بين التقاليد الشرقية والرؤى الفنية العالمية.

يوسف شاهين لم يكن مجرد مخرج، بل هو مدرسة سينمائية قائمة بذاتها، وكان حريصًا دائمًا أن يقدم فنانين ومخرجيين جدد، وعُرف بأعماله المثيرة للجدل.

ولد شاهين في الإسكندرية لعائلة من أصول لبنانية، ولعل نشأته في تلك المدينة الساحلية الرائعة كان مصدر إلهام للعديد من أعماله، بعد أن أنهي شاهين تعليمه في مصر، سافر لدراسة الإخراج السينمائي في معهد باسادينا المسرحي، ثم عاد لمصر ليبدأ رحلته الفنية الغنية، الذي بدأها بفيلم" بابا أمين"، ولكن تعد الإنطلاقة الحقيقة له فيلم" صراع في الوادي"، والذي قدم فيها النجم العالمي عمر الشريف لأول مرة.

كان شاهين يتميز في أعماله بالجرأة حيث كان يتطرق لمواضيع غير معتادة، وكان لديه كذلك أسلوب بصري مبتكر دائما، وناقش العديد من القضايا في السياسية والإجتماعية، وبرغم من وفاته في 2008، إلا أن أعماله مازالت تشهد على عبقرية هذا الرجل، وتأثيره العميق في السينما المصرية والعربية.

