كاظم الساهر يلتقي جمهور أبوظبي مرتين بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستكمل النجم العراقي الكبير، كاظم الساهر، جولة حفلاته العالمية «بين الأمس واليوم»، التي أطلقها صيف العام الماضي، بعد صدور ألبومه الغنائي الأخير «كاظم.. مع الحب»، الذي تضمن 13 قصيدة غنائية فصحى جميعها من ألحانه، وتعاون فيها مع الشعراء: نزار قباني، وكريم العراقي، وداود الغنام، وخليل عيلبوني، وجمانة جمال، وياسر البيلي، ودارين شبير، إضافة إلى أغنية من أشعار الساهر نفسه، وهذه الأغنيات، هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، ولا ترحلوا».

واللافت في جولة الساهر العالمية، التي بدأت من دولة الإمارات في شهر يونيو 2024، أنها حققت رواجاً كبيراً، إذ تعد الإمارات من أكثر الدول، التي يحيي فيها الساهر حفلاته الجماهيرية، التي تمتاز دوماً بحضور كامل العدد، إذ أحيا الساهر في الإمارات أربع حفلات خلال عام 2024، آخرها في شهر ديسمبر الماضي، إذ أحيا حفلين جماهيريين في «دبي أوبرا» بداية ونهاية الشهر، ويجدد حضوره في الإمارات بحفلين يحييهما في إمارة أبوظبي، تفصل بينهما عشرة أيام فقط.

حضور الساهر الأول في أبوظبي، سيكون عبر حفل يحييه يوم الخميس 30 يناير الحالي، بقاعة الثريا في قصر الإمارات. فيما سيلتقي جمهور «مهرجان الشيخ زايد التراثي» ضمن «ليالي الوثبة الغنائية»، مساء يوم السبت 8 فبراير المقبل.

وروجت الشركة المنتجة حفل الساهر في قصر الإمارات، بالقول: «سجّلوا عندكم، يوم 30 يناير 2025 في أبوظبي، قيصر الموسيقى العربية، الفنان الأسطوري كاظم الساهر، سيشعل خشبة المسرح في قاعة الثريا بقصر الإمارات، بصوته الشجي وأغانيه الخالدة، كونوا على ثقة أن بانتظاركم ليلة من ليالي العمر التي لا تتكرر، ستكون مشحونة بالرومانسية، وبعبق الألحان الكلاسيكية. لا تفوتوا هذه الفرصة للقاء القيصر مباشرة، والاستمتاع بفنّه عن قرب.. احجزوا تذاكركم الآن، واستمتعوا بأمسية فوق العادة!».

وتراوح أسعار تذاكر حفل الساهر، بين 282 و998 دولاراً، فيما تراوح أسعار تذاكر الساهر في «مهرجان الشيخ زايد التراثي» بين 75 و1950 درهماً. وكان الساهر قد افتتح العام الجديد بحفل جماهيري أحياه في مسرح الدانة بمملكة البحرين، يوم الجمعة الماضي، وسط حضور جماهيري غفير، فيما يصل أبوظبي قادماً من المملكة المغربية، حيث سيحيي حفلاً جماهيرياً في القاعة المغطاة لمركب محمد الخامس الرياضي بمدينة الدار البيضاء.

ويستعد الساهر لإحياء حفلات جديدة في شهر فبراير، سيحييها في عدة مدن أوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي العراقي الشعبي، المقرر صدوره بالتزامن مع موسم عيد الفطر السعيد في شهر أبريل المقبل.