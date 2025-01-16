وسط تفاعل كبير من جمهوره.. تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد “ياه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم المصري تامر عاشور يوم أمس (الأربعاء) ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “ياه” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع المنصّات الرقمية، وسط تفاعل كبير من جمهوره الذي أبدى حماسه للاستماع إلى أغاني الألبوم الجديد.

ونشر عاشور عبر صفحته الرسمية على تطبيق “إنستغرام” برومو الألبوم، الذي تضمن صورته كغلاف، وعلّق قائلاً: “ألبوم “ياه” تقدروا تسمعوه دلوقتي على “يوتيوب” وكل المنصّات الرقمية”.

وكان الفنان قد روَّج للألبوم قبل ساعات من إطلاقه من خلال نشر البرومو الدعائي عبر حسابه على “إنستغرام”، معلّقاً: “حبايبي وجمهوري في كل مكان ميعادنا إن شاء الله يوم 15 يناير اسمعوا… برومو ألبوم “ياه”.”

ويضم ألبوم “ياه” 11 أغنية، تشمل مجموعة متنوعة من المواضيع والألحان التي ترضي مختلف الأذواق، وهي: “يوم ما تنسى”، “ماشيين”، “حبيبي القديم”، “دراما”، “غيبة الحبايب”، “حبك رزق”، “مكرهتوش”، “الله يحنن”، “جُم شرفوا”، “مرتحناش”، و”قصر بعيد”.

يُذكر أن الألبوم الجديد يُعدّ إضافة مميزة إلى مسيرة تامر عاشور، الذي لطالما حظي بإعجاب واسع بفضل أدائه وأعماله الفنية التي تحقق نجاحات كبيرة.