شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفل عيد الحب في الشيخ زايد فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح حفلا غنائيا عيد الحب 14 فبرايرالمقبل، وذلك داخل أداخل أحد المسارح الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى ومنها "كوكب تاني" و"المليونيرات" و"حبيبي يا عاشق" و"زى ما هي حبها" و"العصفورة" و"لحظة تاريخية".

وكان مدحت صالح أحيا مؤخرا حفلا غنائيا فى ليلة رأس السنة ، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة، بمشاركة صوليست "بيانو" للفنان عمرو سليم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو أحمد عامر، وقدم مجموعة من أغانيه، أبرزها: بعيد عنك لام كلثوم، النور مكانه في القلوب، مليونيرات، أسف على الأحلام ، يا جميل ياللي هنا لمحمد فوزي ، وغيرها من الأغاني، واختتم الحفل بأغنية "أنا ابن مصر".