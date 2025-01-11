- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور الجمهور في أحدث إطلالاتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال بغاية الأناقة، فكانت ترتدي توب ضيق أسود مع سروال جينز واسع و سترة كروب من الفرو الاحمر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة على رأسها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.
و حملت نور حقيبة يد من دار أزياء Balenciaga وصل سعرها إلى 5,300 دولار.
وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سوياً، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.
وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "quality time".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- نور الغندور تخطف الانظار بالكاجوال الشتوي..وسعر حقيبة يدها من Balenciaga سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.