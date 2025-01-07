شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إيهاب مصطفى: فيلم "تريم" تجربة جديدة سيشعر المشاهد بأنه أحد أبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل فيلم "تريم" من تصويره والذى يحمل طابع تشويقى نفسى اجتماعى، ومن المقرر طرحه قريبا، وهو من سيناريو وحوار سارة السباعى، فكرة وإخراج إيهاب مصطفى .

وقال مخرج الفيلم إيهاب مصطفى في تصريحات لليوم السابع ، إن الفيلم تجربة جديدة، وأن المتفرج للفيلم سيشعر بأنه يمر بنفس تجارب أبطال الفيلم وكأنه واحد منهم، مؤكدا أنه في مرحلة الكتابة مع السيناريست سارة السباعى، قام بتطبيق ما عاشه أبطال الفيلم عليهما، متمنيا أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور.

تدور قصة فيلم "تَريم" حول سبعة أشخاص لايعرفون بعضهم البعض يذهبون إلى مكان واحد لاستلام جوائزهم من مسابقة عبر تطبيق يستخدمونه جميعا كل منهم بغرض معين ويمرون بتجربة على مدار اليوم ونرى تأثير هذه التجربة عليهم.



الفيلم بطولة محمد نشأت – عصام جاب الله – حلا فستق - محمد صبرى – أحمد عبدالفتاح – ياسمينا درويش – حنان كرارجى تعليق صوتى حمزة العيلى، مدير تصوير : خالد مختار - مونتاج مينا فهيم - تلوين و VFX أحمد طنطاوى - موسيقى تصويرية أنتونليو فروليو - تصميم صوت ومكساج جرجس صبحى.





محمد نشأت



الفنان محمد نشات



ايهاب مصطفى

وشارك مؤخرا محمد نشأت فى مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.