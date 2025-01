شكرا لقرائتكم خبر عن تخطت جولي ووينسلت.. من هى فرناندا توريس صاحبة أفضل ممثلة فى جولدن جلوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب Golden Globes، الـ 82، العديد من المفاجآت أبرزها فوز فرناندا توريس بجائزة أفضل ممثلة، رغم المنافسة الشرسة مع نجمات هوليوود الكبار أنجلينا جولي وكيت وينسلت.

فازت فرناندا توريس، بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم سينمائي، عن دورها في فيلم im still here، وتدور أحداث الفيلم في البرازيل عام 1971، حيث تقع البلاد في حكم الديكتاتورية العسكرية، مما يُجبر الأم على القيام بدور الأب لمنع تفكك العائلة بعد اختفاء زوجها في أعمال العنف الدائرة في البلاد.

وشكرت فرناندا توريس، الداعمين على خشبة المسرح في فندق بيفرلي هيلتون، قائلة: "يا إلهي، لم أقم بإعداد أي شيء، لأنني كنت سعيدة بالفعل"، كما أهدت الممثلة البرازيلية، الجائزة لوالدتها الممثلة فرناندا مونتينيغرو، البالغة من العمر الآن 95 عامًا، والتي كانت علي نفس المسرح منذ 25 عامًا، حيث تم ترشيحها عن دورها في فيلم "المحطة المركزية" عام 1998، والذي أكسبها أيضًا إيماءة لجائزة الأوسكار.



فرناندا توريس

وأضافت توريس، عن فوزها: "هذا دليل على أن الفن يمكن أن يستمر طوال الحياة، حتى في اللحظات الصعبة"، قائلة إن "فيلم im still here، هو فيلم ساعدنا على التفكير في كيفية البقاء على قيد الحياة في الأوقات الصعبة".

كما تم ترشيح باميلا أندرسون عن فيلم The Last Showgirl، وأنجلينا جولي عن فيلم Maria، ونيكول كيدمان عن فيلم Babygirl، وتيلدا سوينتون عن فيلم The Room Next Door، وكيت وينسلت عن فيلم Lee، وفي النهاية كان الفوز للبرازيلية فرناندا توريس

توريس أحد أشهر الممثلين البرازيليين، وهي ابنة فرناندا مونتينيغرو، أيقونة السينما البرازيلية، التي تم ترشيحها لجائزة الأوسكار في عام 1999 عن فيلم "المحطة المركزية" للمخرج ساليس، ولم تفز الأم بالجائزة آنذاك، لكنها حصلت على إشادات واسعة.