حسين الجسمي في أمسية لا تنسي مع عشاق الاتحاد في جدة.. شاهدوا الصور

عشاق الرياضة والموسيقى في حفل نادي الاتحاد

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كلمة حسين الجسمي عن الحفل ونادي الاتحاد السعودي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

حسين الجسمي من حفل نادي الاتحاد السعودي - الصورة من المكتب الاعلامي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 04:19 مساءً - أضاء الفنان الإماراتيسماء جدة في أمسية غنائية أسطورية احتفاءً بتاريخ وعراقةوسط أجواء احتفالية مهيبة وحماس لا يوصف، حيث استهل الجسمي أولى حفلاته الجماهيرية للعام الجديد 2025 بحضور جماهيري غفير من عشاق ""، الذين جاءوا ليشاركوا ناديهم فرحة الانضمام رسمياً لنادي الرواد كواحد من أقدم أندية كرة القدم في العالم.اجتمع عشاق الرياضة والموسيقى تحت سقف واحد، في ليلة كانت أشبه بكرنفال ثقافي وفني، حيث امتزجت أصوات الجماهير مع أغاني حسين الجسمي في مشهد يعكس عمق الحب والانتماء لنادي الاتحاد، ليبدأ الجسمي الحفل بأغنية "يا الاتحاد ارقى سما" التي قدمها الجسمي للنادي في 2019، لتعبر عن مجد نادي الاتحاد السعودي وتاريخه العريق.قدمعلى مدار ساعتين كاملتين باقة من روائعه الغنائية التي لامست قلوب الجماهير، وسط قيادة موسيقية للمايسترو د. سعيد كمال.، وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث أنهم بين كل أغنية وأخرى، علت الأصوات بهتافات "آه يا حسين يا أُبّها.. إيه العظمة دي كلها" في تناغم عفوي جسّد فرحة اللقاء.وفي كلمته خلال الحفل، أعربعن سعادته الغامرة قائلاً: "فخور أن أكون جزءًا من هذه الليلة التاريخية في جدة، كل عام والاتحاد ذهب.. كل عام وأنتم جمهور الذهب". مضيفاً: "هذا الإنجاز العالمي هو هدية جديدة من الاتحاد لـ، ومصدر فخر لكل سعودي وعربي".الجسمي لم يفوت الفرصة ليشكر إدارةوجماهيره، مشيداً بالتنظيم المبهر والحفاوة التي لقيها من اللحظة الأولى وحتى نهاية الحفل الذي شاركه به الفنان فهد الكبيسي، إلى جانب شركة "بينش مارك" التي قدمت تنظيماً جمع الاحترافية والإبداع.ومن جدة، يستعدللعودة إلى الإمارات لإحياء حفله الثاني لهذا العام، في "القرية العالمية" بدبي يوم 5 يناير 2025. ويتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً، في استكمال لمسيرة النجاحات التي يحققها الجسمي على الساحة الفنية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».