حسين الجسمي في أمسية لا تنسي مع عشاق الاتحاد في جدة.. شاهدوا الصور

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 04:19 مساءً - أضاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي سماء جدة في أمسية غنائية أسطورية احتفاءً بتاريخ وعراقة نادي الاتحاد السعودي وسط أجواء احتفالية مهيبة وحماس لا يوصف، حيث استهل الجسمي أولى حفلاته الجماهيرية للعام الجديد 2025 بحضور جماهيري غفير من عشاق "العميد"، الذين جاءوا ليشاركوا ناديهم فرحة الانضمام رسمياً لنادي الرواد كواحد من أقدم أندية كرة القدم في العالم.
قدم حسين الجسمي على مدار ساعتين كاملتين باقة من روائعه الغنائية التي لامست قلوب الجماهير، وسط قيادة موسيقية للمايسترو د. سعيد كمال.، وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث أنهم بين كل أغنية وأخرى، علت الأصوات بهتافات "آه يا حسين يا أُبّها.. إيه العظمة دي كلها" في تناغم عفوي جسّد فرحة اللقاء.
الجسمي لم يفوت الفرصة ليشكر إدارة نادي الاتحاد وجماهيره، مشيداً بالتنظيم المبهر والحفاوة التي لقيها من اللحظة الأولى وحتى نهاية الحفل الذي شاركه به الفنان فهد الكبيسي، إلى جانب شركة "بينش مارك" التي قدمت تنظيماً جمع الاحترافية والإبداع.
ومن جدة، يستعد حسين الجسمي للعودة إلى الإمارات لإحياء حفله الثاني لهذا العام، في "القرية العالمية" بدبي يوم 5 يناير 2025. ويتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً، في استكمال لمسيرة النجاحات التي يحققها الجسمي على الساحة الفنية.
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عشاق الرياضة والموسيقى في حفل نادي الاتحاداجتمع عشاق الرياضة والموسيقى تحت سقف واحد، في ليلة كانت أشبه بكرنفال ثقافي وفني، حيث امتزجت أصوات الجماهير مع أغاني حسين الجسمي في مشهد يعكس عمق الحب والانتماء لنادي الاتحاد، ليبدأ الجسمي الحفل بأغنية "يا الاتحاد ارقى سما" التي قدمها الجسمي للنادي في 2019، لتعبر عن مجد نادي الاتحاد السعودي وتاريخه العريق.
https://www.instagram.com/p/DEW5OvxMDYn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DEW5OvxMDYn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DEW5OvxMDYn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
قدم حسين الجسمي على مدار ساعتين كاملتين باقة من روائعه الغنائية التي لامست قلوب الجماهير، وسط قيادة موسيقية للمايسترو د. سعيد كمال.، وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث أنهم بين كل أغنية وأخرى، علت الأصوات بهتافات "آه يا حسين يا أُبّها.. إيه العظمة دي كلها" في تناغم عفوي جسّد فرحة اللقاء.
كلمة حسين الجسمي عن الحفل ونادي الاتحاد السعوديوفي كلمته خلال الحفل، أعرب حسين الجسمي عن سعادته الغامرة قائلاً: "فخور أن أكون جزءًا من هذه الليلة التاريخية في جدة، كل عام والاتحاد ذهب.. كل عام وأنتم جمهور الذهب". مضيفاً: "هذا الإنجاز العالمي هو هدية جديدة من الاتحاد لـ المملكة العربية السعودية، ومصدر فخر لكل سعودي وعربي".
الجسمي لم يفوت الفرصة ليشكر إدارة نادي الاتحاد وجماهيره، مشيداً بالتنظيم المبهر والحفاوة التي لقيها من اللحظة الأولى وحتى نهاية الحفل الذي شاركه به الفنان فهد الكبيسي، إلى جانب شركة "بينش مارك" التي قدمت تنظيماً جمع الاحترافية والإبداع.
ومن جدة، يستعد حسين الجسمي للعودة إلى الإمارات لإحياء حفله الثاني لهذا العام، في "القرية العالمية" بدبي يوم 5 يناير 2025. ويتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً ضخماً، في استكمال لمسيرة النجاحات التي يحققها الجسمي على الساحة الفنية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».