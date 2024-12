جينيفر لوبيز تنشر مقطع فيديو لوداع عام 2024

جينيفر لوبيز: "فخورة جداً بالطريقة التي أتعامل بها مع الأشياء"

جينيفر لوبيز: "أشعر أن الأفضل لم يأتِ بعد"

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - احتفلت النجمة العالميةبـ العام الجديد 2025 من خلال نشرها لمقطع فيديو بالأمس، والذي جاء فيه تلخيص الأحداث التي عاشتها بعاممع بعض اللحظات التي لا تُنسى، ومن أبرزها ظهورها المميز في حفل "Met Gala" عام 2024، وسيرها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها "Atlas"، وبعض المشاهد من أفلامها "Unstoppable ، This Is Me Now: A Love Story"، وحفلاتها الغنائية، ولم يظهر بمقاطع الفيديو حبيبها السابق بن أفليك.وخلال مقطع الفيديو الذي نشرته جينيفر لوبيز عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، ظهر لقاء سابق لها قالت فيه: "أنا فخورة جداً بالطريقة التي أتعامل بها مع كل الأشياء، كل الأشياء"، وأضافت بمقطع آخر من المقابلة: "في لحظاتي الصعبة، تعلمت فقط أن أشعر بالمشاعر ثم أتركها تذهب".وأضافت النجمةخلال مقطع الفيديو: "لقد كانت رحلة رائعة حقاً، أشعر بصدق أن الأفضل لم يأتِ بعد. أستطيع أن أجلس هنا وقلبي وروحى سليمان، ولا أزال أشعر بالحب حقاً"، وأكدت خلال حديثها: "سوف تتحسن الأمور، وهذا ما يحدث دائماً.. إنها حياة جميلة على هذا النحو"، وانتهى مقطع الفيديو برسالة مكتوبة عليه: "أراك في عام 2025".

قد يعجبك: أجملها جينيفر لوبيز.. إطلالات حفل جوائز المحافظين 2024 يطغى عليها الأسود

جينيفر لوبيز في الرياض

يُذكر أن النجمة العالميةقد حرصت على حضور عرض الأزياء الخاص بالموسم الجديد لمُصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، والذي تم إقامته على هامش فعاليات موسم الرياض في نوفمبر الماضي.وقدمت الفنانة العالميةعرضاً فنياً غنائياً واستعراضياً أبهر الجميع، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، وبعد انتهاء الحفل، حرص المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، على أخذ بصمات جينيفر لوبيز ، وذلك للحصول على بصماتها على جدار الشهرة بموسم الرياض، الذي شهد توقيع العديد من النجوم حول العالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».