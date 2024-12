وفاة أوليفيا هوسي، نجمة فيلم “Jesus of Nazareth”… اقرأ التفاصيل

فقد عالم السينما الممثلة أوليفيا هاسي، نجمة فيلم “روميو وجولييت” عام ١٩٦٨. وقد ذاع صيت الممثلة، بفضل تجسيدها في فيلم فرانكو زيفيريلي، وحصلت على اعتراف عالمي مثل جائزة غولدن غلوب لنجم جديد، اضافة الى جائزة ديفيد دي دوناتيلو، وكلاهما في عام ١٩٦٩.

الممثلة البريطانية، التي كانت تبلغ من العمر ٧٣ عامًا، لعبت أيضًا أدوارًا في مشاريع أخرى مثل “A Summer to Kill” (١٩٧٢)، و”‘Black Christmas” (١٩٧٤)، و”Jesus of Nazareth” (١٩٧٧)، و”Death on the Nile” (١٩٧٨). و” Virus ” (١٩٨٠). ظهرت أيضًا في المسلسلات التلفزيونية، بالإضافة إلى عملها كممثلة صوتيّة.

وكانت عائلتها هي التي أخذت على عاتقها إيصال خبر وفاة الممثلة وقد فعلت ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال بيان شاركته عبر حسابها على موقع إنستغرام وجاء في نصها: “ببالغ الحزن نعلن وفاة أوليفيا هوسي إيسلي، التي وافتها المنية بسلام محاطة بأحبائها في ٢٧ ديسمبر/كانون الأول”.

“كانت أوليفيا شخصية غير عادية، لامس دفؤها وحكمتها ولطفها حياة كل من عرفها.عاشت حياة مليئة بالعاطفة والحب والتفاني في الفنون والروحانية واللطف مع الحيوانات”. وتابع البيان

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

“لدى الممثلة الراحلة ثلاثة أولاد هم أليكس وماكس وإنديا.” وخلص البيان الذي نشرته عائلتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه “بينما نحزن على هذه الخسارة الفادحة، فإننا نحتفل أيضًا بتأثير أوليفيا الدائم على حياتنا وعلى صناعة الترفيه”.