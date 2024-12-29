شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها في وتر حساس.. جنا الأشقر تشارك بمسلسل "أثينا" في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة جنا الأشقر في مسلسل أثينا بطولة النجمة ريهام حجاج، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بدور "ليلى" في مسلسل وتر حساس الذي انتهى عرضه مؤخرًا.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر وأحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، وتامر هاشم، وجنا الأشقر، وغيرهم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة فانتيتج.

أما مسلسل "وتر حساس" قامت ببطولته صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت ريهام حجاج، شاركت في دراما رمضان الماضي، 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.



صناع مسلسل أثينا