شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم طرق الاستخدام الآمن للغاز الطبيعى بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول حملة توعية بكيفية الاستخدام الآمن للغاز الطبيعي تهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعى العام حول الطرق الصحيحة للتعامل مع استخدامات الغاز الطبيعي.

وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع البترول لتعزيز السلامة في استخدام الغاز الطبيعي، والإلتزام بالاشتراطات الفنية عند تركيب وصلات الغاز الطبيعى.

وأوضحت الشركة، أنه في ظل التقلبات الجوية، وخصوصاً في فصل الشتاء؛ يجب التركيز علي كيفية التعامل الصحيح والآمن مع الغاز الطبيعي.و أيضاً معرفة مخاطر تركيب غطاء من البلاستيك علي الهواية الخاصة بالغاز الطبيعي وهو ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق مما يؤدي إلي حدوث حالات اختناق للعملاء.

وتضمنت أهم التعليمات الآتى:

1- التأكيد المستمر على صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز.

2- إجراء صيانة دورية لجميع التوصيلات والتمديدات عن طريق الشركة المختصة.

3- صيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي بصفة دورية ( السخان، البوتاجاز...).

4- عدم تخزين أي مواد قابلة للاشتعال البنزين، المبيدات الحشرية، المواد الورقية، أو القماشية، أو اللاصقة... بالقرب من الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

5- التحقق بشكل دائم من صلاحية تمديدات و"خراطيم" الغاز الطبيعي حتى لا يحدث تسريب أو تآكل.

6-التأكيد على عدم استخدام الفرن أو الشواية لتدفئة المكان حيث إنها غير مصممة لذلك.



