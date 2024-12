هل يستجيب كيانو ريفز لحماس الجمهور لتقديم جزء جديد من John wick؟

كيانو ريفز ورحلة نجاح مع سلسلة أفلام " John wick"

المنتجة إيريكا لي تؤكد تفاؤلها الحذر لتقديم جزء جديد من " John wick"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - بالرغم من التحديات الجسدية فإن النجم العالميمازال عاشقًا لسلسلة أفلاممما يجعل إحتمالية عودته لتقديم جزء جديد في المستقبل.ويعد النجم العالمي كيانو ريفز من أبرز الفنانين حول العالم الذين تحمل جسدهم الجري والقفز وتجنب إطلاق الرصاص طوال حياته المهنية، وظل إرثه الفني مرتبطًا بسلسلة أفلام John wick، ليُطرح سؤال هل عليه الأن أن يتعامل مع الإرهاق والتعب الناتج عن مهنته الشاقة؟وذلك يؤكد بأنه حينما رأى الجمهور البطل الأسطوري بأخر أجزاء John wick من خلال فيلم " John Wick: Chapter 4" كانوا يعلمون بأن هناك شيء عميق يعلم أن هذه الشخصية لا يمكن أن تتلاشى ببساطة، مما جعلهم يتمنون المزيد وبشكل أدق رؤية جزء جديد من هذه الملحمة المثيرة.وبينما يتنفس كيانو ريفز الصعداء بعد أعماله الفنية الأخيرة حيث أدى صوت "الشرير شادو" في فيلم "Sonic the Hedgehog 3" لا يزال هناك بعض الأخبار المتداولة حول إمكانية ظهوره بـ فيلم "John Wick 5"، حيث أن جمهوره ينتظر ظهور البطل الذي يجعل المستحيل سهلًا.وقد علق النجم العالمي كيانو ريفز عن إمكانية مُشاركته بفيلم "John Wick 5" خلال لقاءه مع قناة "CBS news" مازحًا بأنه لا يمكنه أن يقول لا إلا أن الحقيقة كانت واضحة على ملامح وجهه.وعلى الرغم من كل ما يُقال يظل كيانو ريفز جزءًا من عالم "John Wick"، ومن المُقرر أن يُشارك بفيلم "From the World of John Wick: Ballerina" القادم، والذي تقع أحداثه بين "John Wick 3" و"John Wick 4"، كما كان قد أدى المظهر الجديد لـ كيانو ريفز في الفيلم بالفعل إلى حماس المعجبين ولهفتهم لرؤيته مرة أخرى في الشخصية التي أحبوها.فيما تسعى المُنتجة إيريكا لي لإبقاء شعلة تقديم فيلم "John Wick 5" مشتعلة والحفاظ على تفاؤلها بشكل حذر، وقالت خلال مقابلة مع "Screen Rant" بأن بالطبع يوجد العديد من الضغوط حيث رفع فيلم "John Wick: Chapter 4" سقف التوقعات إلى عنان السماء، ولن يرضى فريق العمل أو الجمهور بأقل من الكمال، مؤكدة بأن الأمر يتوقف على التوصل إلى قصة يمكنها ربط كل شيء بسلاسة، حيث أن هناك الكثير من الأمور التي تعتمد على نجاح فيلم "John Wick 5".