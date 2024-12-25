عبدالله عبد الرضا يحتفل بمولوده الجديد

عبدالله عبد الرضا في سطور

آخر أعمال عبدالله عبد الرضا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - رُزق الفنانبمولود جديد أطلق عليه اسم "علي"، ونشر بوستر كتب فيه "لئن سرت الدنيا فأنت سرورها وإن سطعت نورا فأنت نورها والحمد لله الذي رزقني بعلي عبدالله عبد الرضا، اللهم اجعل له بين البشر شأناً علياً.وتابع قائلا: "اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى. اللهم اجعله مولود خير وبركة واجعله باراً، وارزقه عافية من عندك يا الله. اللهم احفظه بعينك التي لا تنام واكنفه بعزك الذي لا يرام واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم"وتفاعل معه الفنانون وهنأوه بالمولود الجديد وكتبت له الفنانة شجون: "مبروك ماجاك يا اخوي ويتربى بعزك"، فيما كتب الكاتب محمد خالد النشمي "بالمبارك يا حبيبي"، وكتبت له المحامية آلاء السعيدي "ألف مبروك والحمدالله على سلامتهم الله يبارك فيهم ويحفظكم"، وهنأه الفنان إبراهيم الحساوي وكتب: "ألف مبروك يتربي في عزكم"، أما الكاتبة علياء الكاظمي فكتبت: "مبروك المولود يتربى في عزكم يارب"، وهنأته الفنانة لولوه الملا وكتبت: "مبروك ما ياك يتربى بعزكم وذرية صالحة يا رب"، أما الفنان محمد اشكناني فكتب: "مبروك ما ياكم يتربى بعزكم"، فيما كتب المخرج خالد الرفاعي "مبروك ما جاك ياخوي و يتربى بعزك".الفنان عبدالله عبد الرضا هو حفيدُ الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا من ابنته بيبي، وله عدد من الأبناء وهم فجر وأحمد، وهو ممثل كويتي شاب ومنتج ومخرج، شارك في أعمالٍ عدة، وكانت أول أدواره بمسلسل "رمانة" مع الفنانة حياة الفهد، وشيماء علي، ومحمود بو شهري، ومن إخراج حسام حجاوي، كما شارك في مسلسل "سموم المعزب" مع الفنان سعد الفرج، وأحمد جوهر، ومن إخراج البيلي أحمد، ومسلسل "ماذا لو" مع الفنان خالد أمين، ومنذر رياحنة، وأسيل عمران، ومن إخراج حسين دشتي، ومسلسل "ملاك رحمة" مع الفنانة شجون الهاجري، وحصة النبهان، ومسلسل "بيبي" مع الفنان بشار الشطي، وشجون الهاجري، ومي البلوشي، وتوالت بعدها الأعمال، كذلك شارك في عدد من مسرحيات الأطفال.ودرس عبدالله المرحلة الابتدائية في مدرسة دسمان النموذجية، وأكمل في مدرسة صقر الشبيب، أما المتوسطة فدرسها في مدرسة سيف الدولة في القادسية، والثانوية في مدرسة يوسف بن عيسى بضاحية عبدالله سالم، في حين درس المرحلة الجامعية في الكلية الأسترالية، لكنه لم يكمل فيها، وانتقل إلى أمريكا، حيث درس فيها التسويق لمدة سنة في كلية إدارة الأعمال، ولم يكمل فيها أيضاً، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2015، ويدرس حالياً التمثيل والإخراج المسرحي.وكان آخر أعمال الفنان عبد الله عبد الرضا "صنع في الكويت" هي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، ايمان الحسيني، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، على المهيني محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، ليلى الرندي، إشراف عام عبدالله عبدالرضا.

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