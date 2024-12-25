أحمد العوضي عن تزاحم الجمهور حوله: “أبرك من 100 مليون جنيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” مقطع فيديو يظهر فيه وقد التف الجمهور حوله في الشارع، خلال تصويره أحداث مسلسله الجديد “فهد البطل”.

وعلق العوضي على الفيديو معرباً عن سعادته الكبرى بحب الجمهور الكبير، مؤكدًا أنه إذ خُير بين 100 مليون جنيه وبين حب الناس، لاختار جمهوره، متمنيًا من الله أن يديم عليه هذه النعمة.

كتب العوضي قائلاً: “وربنا الفيديو ده أبرك عندي من 100 مليون جنيه.. إخواتي العشق”.

كان العوضي قد رد على تصريحات الفنانة ميمي جمال، بشأن أمنيتها في العمل معه، وإشادتها بموهبته، مشيرة الى أنه أصبح واحدًا من أهم نجوم جيله.

وكتب العوضي في منشور له، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”: “يا ست الكل ده شرف كبير ليا إني أشتغل معاكي والله.. وإن شاء الله السنة الجاية يحصل وأشتغل معاكي يا أستاذة ميمي”.

وكانت ميمي جمال، قد صرحت في لقاء تلفزيوني لها قائلة: “أنا بحب أحمد العوضي لأنه فنان كبير وله مستقبل كويس.. ربنا يوفقه، أتمنى أشتغل معاه في عمل قريب”.

مسلسل “فهد البطل”، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام ويشارك في العمل كل من: ميرنا نور الدين، لوسي، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي وآخرين.