حصاد 2024: المسلسلات التركية الأكثر مشاهد خلال العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - مع اقتراب نهاية 2024، نودع عامًا ثريًا من الناحية الفنية، مليئًا بجرعة دسمة من الأفلام والمسلسلات القصيرة والطويلة المتنوعة التي أُصدرت في مختلف البلاد، وبمختلف اللغات، لنشهد زخم فني واضح، وكان للمسلسلات التركية نصيب في هذا النجاح، حيث عرضت العديد من المسلسلات التركية سواء تعرض لأول مرة، أو مواسم جديدة لمسلسلات بدأت في السنوات الماضية، وحظى أغلبهم بنسب مشاهدات مرتفعة. وفي هذا التقرير نذكر المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة خلال العام.

بهار-Bahar

حقق المسلسل التركي"Bahar"، المقتبس من المسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي دكتور تشا لعام 2023، والذي عرضت حلقته الأولى في 13 فبراير 2024، نسب مشاهدات عالية، ووصل في حلقته الـ11 إلى أعلى نسب مشاهدة خلال العام.

والمسلسل من إخراج نسليهان يشيليورت، ومن تأليف عائشة أوزوم وأتاساي كوتش، وبطولة ديميت إفغار، بوغرا غولسوي، ومحمد يلماز أك.

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وتدور أحداث المسلسل الذي يأخذ طابع درامي كوميدي، حول فتاة تدعى "bahar" تخرجت من كلية الطب، وواجهت في حياتها تحديات بسبب الظروف الاجتماعية والعائلية الصعبة، ما جعل حياتها تتمحور حول الكفاح من أجل توفير حياة أفضل لها ولعائلتها.

لم تعمل بهار في الطب، بل تزوجت وأنجبت وكرست حياتها لرعاية أسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسًاعلى عقب بعد أن واجهت الموت بسبب مرض خطير أصابها، وهنا واجهت وجهًا آخر من عائلتها، وخاصة زوجها تيمور (محمد يلماز آك) الذي كان يبدو "مثاليًا" من الخارج قبل أن تختبره في هذه المحنة، وحينها تضطر بهار لإعادة بناء حياتها من جديد.

شراب التوت البري-Kızılcık Şerbeti

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الموسم الثاني من مسلسل "شراب التوت البري" بدأ في نهاية عام 2023، ولكن عرضت أغلب حلقاته بعام 2024، وعرضت الحلقة الأخيرة منه في يونيو 2024، وحققت نسب مشاهدات قياسية، كما احتلت المركز الأول في الحلقات الأخيرة الأكثر مشاهدة خلال العام، وشبّه الجمهور والنقاد شعبية الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني بالحلقة الاخيرة لمسلسل العشق الممنوع، بطولة كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات. كما بدأ الموسم الثالث في سبتمبر 2024، ومازال يُعرض.

المسلسل بطولة باريش كيلتش، سيتار تانريوجين، سيلا تورك أوغلو، إفريم ألاسيا، دوغو كان جونجور، فايزة سيفليك، سيبل تاشجيوغلو، موجدا أوزمان، سيلين تركمان، فيراي داريشي، أورال أوزير، رحيم كان كابكاب، جيرين يالازوغلو، وسيرين كاراكوتش.

وتدور أحداثه ري حول كيفلجيام إمرأة قوية الشخصية، بعد وفاة زوجها كرست حياتها لتربية ابنتيها؛ دوغا التي تقوم بدورها سيلا ترك، طالبة بكلية طب الأسنان، وتشيمان طالبة بالمرحلة الثانوية، وكان هدف الأم الوحيد في الحياة هي جعل بناتها سعداء وأقوياء.

ولكن تغيرت حياتها بعدما تزوجت ابنتها الكبرى من فاتح، صديقها بالجامعة، والذي ينتمي لعائلة تختلف عنهم تمامًا في الثقافة، والفكر، وطريقة التربية، ومن هنا تبدأ الصراعات وذلك نظرًا لأن عائلته لم تقبل في البداية بمستوى دوغا.

بينما تعتقد دوغا أن حبهما سيتغلب على جميع أنواع الاختلافات بينها وبين فاتح، ولكن ما تكتشفه بعد ذلك أن العكس هو الصحيح، وأن حبها هى وفاتح لم يصمد أم الفروق بينهما، والتي أدت للخيانة والانفصال. يذكر أن الموسم الأول من المسلسل عرض في 28 أكتوبر 2022.

حبات اللؤلؤ-İnci Taneleri

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مسلسل "حبات الؤلؤ" حقق نجاحًا مختلفًا، أو بمعنى أدق مؤشر نجاح المسلسل بدأ من قبل عرض الحلقة الأولى، حيث بلغت مشاهدات إعلان الحلقة الأولى منه 13 مليون مشاهدة بعد عرضه بساعات قليلة.

وعرضت الحلقة الأولى من حبات اللؤلؤ في يناير 2024، وانتهى الموسم الأول بمايو، ثم عرضت أولى حلقات الموسم الثاني في سبتمبر ويستمر عرضه حتى الآن. ووصفه المحللين أنه حقق نجاحًا مبهرًا منذ حلقاته الأولى.

المسلسل من إخراج شينول سونميز وتأليف يلماز أردوغان، وبطولة يلماز أردوغان وهزار إرغوتشلو وسلمى إرجيتش وكوبيلاي أكا. وتدور أحداثه حول مدرس الأدب الذي يدعى عظيم يوسيداغ، وكان قد اتُهم بقتل زوجته ودخل السجن لفترة طويلة، وبعد إطلاق سراحه من السجن، يلتقي بدلبر، فتاة فقيرة تعمل في أحد الفنادق، وتجمعهما علاقة، ويحاول عظيم طوال حلقات المسلسل أن يجتمع شمله مع عائلته، وأن يجمع حبات اللؤلؤ الذي انقطع عن عقده وتناثرت في كل مكان.

وتم تصوير المسلسل في مناطق متفرقة بتركيا مثل بشيكتاش في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

البراعم الحمراء-Kızıl Goncalar

في منتصف ديسمبر 2023 عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي "البراعم الحمراء"، واستمر الموسم الأول حتى مايو 2024، ثم بدأ الموسم الثاني منه في سبتمبر الماضي، واستطاع المسلسل أن يحتل مكانة ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة في عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوياته في حلقته الـ18 التي حققت مشاهدات مرتفعة وشعبية كبيرة.

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المسلسل من إخراج آمور أتاي، أوزغور سيفيملي، وتأليف شكري نجاتي شاهين، وبطولة أوزجان دينيز وأوزغو نامال ومرت يزجي أوغلو.

وتدور أحداثه حول زوجين ينتميان إلى طوائف مختلفة، وبالتالي معتقدات وأفكار مختلفة، كلا منهما متمسك بأفكاره حد التطرف، وتقابلهما مشاكل كبيرة حتى يأتي الأمر عند ابنهما، وهنا يقرران أن يحيدا أفكارهما السياسية ويوحدوا مشاعر الأبوة والأمومة، من أجل الحفاظ على مصير ابنهما.

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جبل القلب-Gönül Dağı

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المسلسل الأكثر مشاهدة لموسم 2021/2022، وثاني أكثر المسلسلات مشاهدة أيضًا في 2024، هو مسلسل "جبل القلب" الذي أصدر منه حتى الآن 5 مواسم، الأول بدأ في 17 أكتوبر 2020، ومستمر معنا حتى الآن، وعرض خلال العام الجاري غالبية حلقات الموسم الرابع الذي بدأ 9 سبتمبر 2023، وكذلك الموسم الخامس.

"جبل القلب" مزيج من المسلسلات العائلية والدرامية والكوميدية ​​والرومانسية، وهذا الخليط هو الذي جعله يتصدر المشهد في مواسمه الخمس، فعادةََ يفضّل الجمهور هذه النوعية من المسلسلات.

المسلسل مستوحى من قصص قصيرة للكاتب مصطفى سيفتشي، حول حياة شعب الأناضول، وهو من إخراج يحيى سامانجي، وبطولة بيرك أتان، جولسيم علي، جهاد سوفاريوغلو، سميح إرتورك، إيسيم أوزكايا، فردي سانجار، علي دوسنكالكار، إردال سيندوروك، وميليس سيفينتش.

وتدور أحداث المسلسل في قرية صغيرة "جيديلي" تقع في منطقة الأناضول التركية، وتتمحور حول حياة مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون فيها، وتركز القصة على شخصية مسعود وسليمان وأصدقائهما وعائلاتهما. ورغم بساطة الحياة في هذه القرية، إلا أن الشخصيات تواجه العديد من التحديات والصراعات التي تبرز التضحيات والآمال والطموحات رغم فقرهم.

مسعود هو شخصية محورية في المسلسل. يمتلك حلمًا كبيرًا منذ الطفولة وهو أن يصبح طيارًا، لكنه يجد نفسه محاصرًا بين واقعه الصعب وطموحاته. في كل مرة يقترب فيها من تحقيق حلمه، تواجهه العديد من الصعوبات التي تعرقل مسيرته.

مسلسل المؤسس عثمان- Kuruluş Osman

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قد يرى البعض أن لا يوجد مسلسل يستطيع أن يصمد لمدة 6 مواسم، ولكن مسلسل "المؤسس عثمان" استطاع أن يفعل ذلك، بعد أن عرضت الحلقة الأولى من موسمه السادس في 2 أكتوبر 2024، كما عرض باقي حلقات موسمه الخامس-الذي بدأ في سبتمبر 2023- خلال عام 2024 أيضًا، وحققا الموسمين نسب مشاهدات مرتفعه جعلته ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة، كعادته.

يذكر أن الموسم الأول بدأ عام 2019، ومازال محافظًا من حينها حتى يومنا هذا على قوامه الثابت ونجاحه الملحوظ. المسلسل من بطولة بوراك اوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال آل، وشهد المسلسل في مواسمه الستة الكثير من التغييرات في طاقم العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة عثمان بن أرطغرل وأحداث فترة تأسيس الدولة العثمانية بشكل درامي، مع التركيز على الصراعات السياسية والعسكرية التي خاضها عثمان وأسلوب حكمه. ويصور المسلسل أرطغرل كقائد شاب يتصدى لتهديدات البيزنطيين، المغول، والفرس، كما يتطرق إلى الصراعات الداخلية في قبيلته، وكذلك المؤامرات والتحديات التي يواجهها من قبل أعدائه، سواء من داخل القبيلة أو خارجها. يظهر المسلسل أيضًا العلاقة القوية التي كانت بين عثمان وأصدقائه المقربين، وكذلك تحالفاته مع العديد من القوى الأخرى.

القضاء-Yargı

مسلسل القضاء- الصورة من الحساب الرسمي على انستغرام

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الموسم الثالث من مسلسل "القضاء" بثت الحلقة الأولى منه يوم 24 سبتمبر 2024، والحلقة الأخيرة منه في 26 مايو 2024. 32 حلقة تصدروا أعلى نسب مشاهدة بين المسلسلات التركية. ولم يكن هذا الموسم فقط الذي حقق نجاحًا، بل أن مسلسل القضاء منذ بدء عرضه في سبتمبر 2021 وهو يحتل مكانة كبيرة في قلوب الجماهير سواء الأتراك أو العرب، وذلك نظرًا لقدرته على التعامل مع موضوعات قانونية وإنسانية حساسة.

المسلسل من إخراج علي بلجين وكتابة سيما ارغينكون، ومن بطولة كان أورغانشي أوغلو، بينار دنيز.

وتدور أحداثه حول إيلغاز كايا، وهو المدعي العام الناجح الذي يعمل بجد لتحقيق العدالة وللحصول على حقوق المظلومين وإثبات براءتهم، وجيلين أرغوفان، وهي محامية شابة طموحة، تعمل جنباً الى جنب مع إيلغاز في قضية كبيرة تكشف العديد من الأسرار والفساد، وتتوالى القضايا التي تقابلهم واللذان يحاولان حلّها وتحقيق أكبر قدر من العدالة دون الوقوع في فخ الظلم، وبسبب نزاهتهما ووقوفهما أمام كبار الفاسدين في بلدهم يتعرضون لخطر الإقالة من عملهم.

طائر الرفراف-Yalı Çapkını

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مسلسل "طائر الرفراف" اعتبره الكثيرون ضمن العوامل الأساسية التي أعادت المسلسلات التركية إلى الصدارة، فمنذ سنوات طويلة كانت المسلسلات التركية في المراكز الأولى عالميًا من حيث الشعبية، ولكن فقدت هذا البريق حتى عام 2022 تقريبًا، وبعد بث الموسم الأول من مسلسل طائر الرفراف في 23 سبتمبر 2022 إلى 9 يونيو 2023 حقق مشاهدات كانت تفتقدها الدرامة التركية، كما حققت الحلقة الأخيرة منه نسب مشاهدات "تاريخية"، واعتلت المركز الأول في أكثر الحلقات الأخيرة مشاهدة بين المسلسلات التركية.

واصل المسلسل نجاحه في موسمه الثاني، وكذلك موسمه الثالث الذي بدأ في سبتمبر 2024 ومازال مستمرًا، ورغم أنه لم يعد بنفس قوة الموسم الأول، إلا أنه مازال ضمن أكثر 10 مسلسلات تركية مشاهدة في العام الجاري.

تدور قصة المسلسل حول عائلتين ينتميان إلى طبقات اجتماعية مُختلفة: عائلة فريد كورهان، الفتى المدلل الذي يتمتع بثراء فاحش، ويجلب المتاعب لعائلته التي تتمتع بصيت واسع في اسطنبول، لذلك قرروا أن يجوزوه إلى فتاة تنتمي إلى عائلة بسيطة من مدينة غازي عنتاب، وتدعى هذه الفتاة "سيران" وتزوج الاثنين رغمًا عنهما بأمر من العائلتين.

انتقلت سيران في العيش بقصر عائلة كورهان في اسطنبول، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلتين، التي لم تهدأ على مدار ال3 مواسم، حتى بعد أن وقعا الثنائي في الحب، إلا أن الصعوبات ظلت تلاحق علاقتهما المستحيلة. كما يسلط المسلسل الضوء على الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية التي تحملها النفس البشرية.

بطولة المسلسل عفراء ساراتش أوغلو في دور سيران، ومارت رمضان ديمير في دور فريد، وإمري التوغ، وجانسو باكير، اوزنور سيرتشيلار.

المنظمة-Teşkilat

في مارس 2021 بدأ الموسم الأول من مسلسل "المنظمة" بطولة مراد يلدريم الذي يحظى بشعبية واسعة في الوطن العربي. ومن الموسم الأول حتى الموسم الخامس الذي بدأ في سبتمبر الماضي، وما زالت تعرض حلقاته وهو متصدرًا المسلسلات الأكثر مشاهدة من حيث نسب المشاهدة، والمسلسلات الأكثر شعبية ونجاحًا أيضًا.

وتغير البطل الرئيسي للمسلسل في الموسم الخامس من مراد يلديريم إلى الممثل التركي الشهير تولغا ساريتاش.

وتدور أحداث المنظمة حول جهاز الاستخبارات الوطني التركي وما يدور حوله هذا العالم، وعن فريق داخل هذا الجهاز والذي يواجه منظمات خفية تهدد أمن بلادهم، كما يوضح المسلسل بعض التقنيات الحربية والتكنولوجية المتطورة من خلال تلك العمليات التي يقومون بها.

رائحة الصندوق-Sandık Kokusu

مسلسل درامي صدرت الحلقة الأولى منه في ديسمبر 2023، من تأليف ميليس سيفليك وزينب غورن واستمر حتى يونيو 2024، ثم بدأ الموسم الثاني منه في سبتمبر الماضي، وحقق نجاحًا واسعًا في تركيا.

وتدور أحداثه عن أسرة تركية بسيطة تحاول التعامل مع ماضيها المظلم وأسرارها المدفونة، وذلك بعدما يعثرون على صندوق قديم يحتوي على أسرار غامضة تغير مجرى حياة العائلة، وتبدأ سلسلة من الأحداث المشوقة التي تكشف عن حكايات قديمة وتضحيات وخيانة، ليتمكن المشاهد من اكتشاف روابط معقدة بين الشخصيات عبر أجيال مختلفة.

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