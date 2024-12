شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تدعم بليك ليفلى فى قضيتها: عانيت مما مرت به وهو أمر صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة العالمية آمبر هيرد عن دعمها لزميلتها بليك ليفلي بعد أن لوحظ أن جاستن بالدونى، الذى اتهمته ليفلى بالتحرش الجنسى وإنشاء حملة تشويه سمعة، قد استأجر نفس فريق العلاقات العامة للأزمات الذى استأجره النجم العالمى جونى ديب.

وعلقت هيرد على الموقف في مقابلة مع NBC News، قائلة: "وسائل التواصل الاجتماعي هي التجسيد المطلق للقول الكلاسيكي الكذبة تسافر نصف العالم قبل أن تتمكن الحقيقة من ارتداء حذائها".

وتابعت هيرد قائلة: "عانيت ورأيت ما مرت به ليفلى بنفسي وعن قرب، وهو أمر مرعب ومدمر".



امبر هيرد وبليك ليفلى

وذلك بعدما رفعت النجمة العالمية بليك ليفلي دعوى قضائية ضد المخرج وزميلها في بطولة فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، مدعية أنه تسبب لها في "أزمة عاطفية شديدة".

وظهرت تقارير عن خلاف بين بطلى العمل في أغسطس الماضى، مع توقعات بأن الخلافات الإبداعية فى فيلم It Ends With Us كانت السبب الرئيسي، ولكن رفعت ليفلى دعوى قضائية ضد بالدوني، مدعية أنه تحرش بها في موقع تصوير الفيلم.

ووفقًا لما نشره موقع TMZ فإن الدعوى القضائية تزعم أن بالدوني أظهر سلوكًا تسبب في "أزمة عاطفية شديدة" لـ ليفلى، وتنص على عقد اجتماع بين الطرفين ومحامييهما، بالإضافة إلى وجود زوج ليفلي النجم العالمى رايان رينولدز، لحل الأزمة.