نيللي كريم تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها.. شاهدوا الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومحبيها، فيديو من خلال تدريباتها الرياضية، وبدت في غاية الرشاقة والمرونة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

نيللي كريم تستعرض رشاقتها

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نيللي كريم تجتمع مع روبي وكندة علوش في "جاني في المنام"

نشرت نيللي كريم، من خلال حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو؛ استعرضت فيه رشاقتها ومرونتها، من خلال الرقص مع إحدى المدربات، وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل زملائها وكل متابعيها، وخطفت أنظارهم، والذين شجعوها على الرياضة ، وأشادوا بجمالها ورشاقتها.تشارك الفنانةكلاً من النجمتين روبي وكندة علوش في مسلسل بعنوان "جاني في المنام"، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم 2025، وذلك بعد تغيير اسمه من "ناقص ضلع"، وأعلنت عن هذا الأمر الفنانة؛ من خلال نشر صورة تجمعها ببطلات المسلسل عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" وحسابها بإنستغرام، التي ظهرت فيها برفقة روبي وأخريات؛ مثل كندة علوش وجيهان الشماشرجي.

يأتي ذلك بعد اجتماع النجمتين روبي ونيللي من قبل في مسلسل "سجن النسا" الذي عُرض عام 2014، وقدما أداءً رائعاً للشخصيتين اللتين تقمصتهما، ففي الأولى قدمت شخصية "غالية" وهي سيدة تواجه ظروفاً صعبة ولا تجد قوت يومها بعد وفاة والدتها وتسودّ الحياة أمامها، لكن جارتها تقنعها بالعمل معها بوصفها «سجانة» فى سجن القناطر للنساء، أما "روبي" فظهرت بشخصية "رضا"، وهي فتاة دفعتها الظروف أيضاً لدخول السجن، وتحاول التقرب من السجانة «غالية» وتنجح في ذلك.

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