كيف تحتفل العائلات الملكية الأوروبية بالكريسماس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - على الرغم من أنه قد يبدو أن الاحتفال بالكريسماس يقتصر فقط على شراء شجرة الكريسماس وتزيينها، وشراء الهدايا، والسفرة التي تحتوي على الكعكات والطعام الشهي، إلا أن لكل عائلة تقاليد وطقوساً تجلب الفرحة لحدث يأتي مرة واحدة في العام. والعائلات الملكية وأفرادها ليسوا استثناءً، فهم أيضاً لديهم التقاليد التي تخص احتفالهم بالكريسماس. وفي هذا التقرير، سنستعرض تقاليد كل عائلة مالكة أوروبية للاحتفال بالكريسماس.

العائلة المالكة البريطانية

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تقضي العائلة المالكة البريطانية عادةً فترة الكريسماس في ساندرينغهام، بدلاً من المساكن الأخرى، مثل وندسور أو بالمورال أو قصر باكنغهام. وفي هذه المناسبة، يقوم أفراد العائلة المالكة بإهداء بعضهم البعض الهدايا، كما يقوم بعضهم بلعب كرة القدم، التي كانت تُقام بين الأمير ويليام والأمير هاري.

وكانت الملكة إليزابيث الراحلة، تقيم عادةً من ديسمبر إلى فبراير، حتى بعد الذكرى السنوية لوفاة والدها في 6 فبراير. وفي عام 2023، بقي الملك تشارلز خلال فترة الكريسماس قبل الانتقال إلى بالمورال في يناير من هذا العام.

العائلة المالكة في موناكو

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في تقليدٍ ملكي يُقام سنوياً منذ ما يقرب من 60 عاماً، يقوم الأمير ألبرت الثاني وزوجته الأميرة شارلين، في وجود توأمهما، الأمير جاك والأميرة غابرييلا، بدعوة أطفال إمارتهما الصغيرة إلى قصر الأمير لحضور حفل توزيع الهدايا، ويرتدي الأمير ألبرت نفسه أحياناً زي بابا نويل.

العائلة المالكة الهولندية

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اعتادت العائلة المالكة الهولندية أن ترحب بشخصية "بابا نويل" في القصر الملكي، وفي بعض السنوات السابقة، زار الملك ويليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما مع بناتهما الثلاث؛ الأميرة أليكسيا والأميرة كاثرينا أماليا والأميرة أريان، موطن الملكة؛ الأرجنتين خلال عطلة الكريسماس. كما يقدم الملك ويليم ألكسندر بثاً إذاعياً للكريسماس، الذي يتم تسجيله مسبقاً وعرضه على شاشة التلفزيون في يوم الكريسماس.

العائلة المالكة البلجيكية

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في بلجيكا، تفتح العائلة المالكة أبواب قاعة الرقص في القصر الملكي، وتدعو الفرقة السيمفونية الملكية للمرشدات البلجيكيات لتقديم حفل موسيقي احتفالي خاص، والذي يتم بثه على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون. وتلعب أصغر أفراد العائلة -الأميرة إليونور- دوراً مهماً للغاية؛ يتمثل في "قبول نور السلام" من أحد الكشافة.

العائلة المالكة السويدية

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من تقاليد العائلة المالكة السويدية للكريسماس، أن تقوم بمشاركة مقطع فيديو لولية العهد الأميرة فيكتوريا مع زوجها الأمير دانيال وطفليهما الأميرة إستيل والأمير أوسكار، وهم يستمتعون ببعض الأنشطة المتعلقة بالكريسماس؛ مثل صنع الزينة، خبز البسكويت، تزيين شجرة الكريسماس، إضاءة الشموع.

العائلة المالكة الإسبانية

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مثل العائلة المالكة البريطانية، يتبادل أفراد العائلة المالكة الإسبانية الهدايا عشية الكريسماس، كما يأتي خطاب الملك فيليب الاحتفالي عشية الكريسماس، ويُذاع من قصر زارزويلا، ثم يستضيف الملك فيليب والملكة ليتيزيا الغداء العائلي في 25 ديسمبر.

العائلة المالكة النرويجية

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تتوجه العائلة المالكة النرويجية إلى Royal Lodge، وهو منزل ريفي تقليدي خارج أوسلو، تم بناؤه عام 1906. وأثناء وجودهم هناك، يستمتعون بالرياضات الشتوية، بما في ذلك التزلج في الجبال القريبة. كما ترسل العائلة أيضاً شجرة الكريسماس إلى المملكة المتحدة كل عام، حيث تحتل شجرة التنوب الجميلة، التي يبلغ طولها من 50 إلى 60 قدماً، مكاناً بارزاً في ميدان ترافالغار.

العائلة المالكة الدنماركية

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يمثل الاحتفال بالكريسماس لهذا العام، الأول للملك فريدريك والملكة ماري كملك وملكة الدنمارك، بعد أن تنحت الملكة مارغريت رسمياً عن الحكم لابنها الأكبر فريدريك في 14 يناير من هذا العام.

في السنوات الماضية، وتحت راية الملكة مارغريت، كانت تجتمع العائلة لتزيين شجرة الكريسماس في القصر، ببعض الزخارف التي صنعتها الملكة مارغريت بنفسها، وكانت تستضيف الملكة غداءً يبدأ بالحلوى؛ بودنغ الأرز مع لوز كامل مخبأ في الداخل. وبعد ذلك، البط المشوي أو الإوز، مع كل الزينة المعتادة. ويتم الاحتفاظ بخطاب الملكة لرأس السنة الجديدة، بدلاً من 25 ديسمبر.

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