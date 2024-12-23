حياة الفهد تُعلن انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني "أفكار أمي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن انتهائها من تصوير مسلسلها "أفكار أمي" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، ونشرت على حسابها الرسمي صورة جمعتها مع فريق العمل وعلقت وكتبت: "حمد الله سبحانه وتعالى بالانتهاء من تصوير مسلسل "أفكار أمي". وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الكادر الإخراجي والإنتاجي، وجميع الفنانين ونجوم العمل وضيوف الشرف، وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، جهودكم وإخلاصكم كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. شكراً جزيلاً من القلب لكم جميعاً، وأتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح في مشاريعكم المستقبلية، حياة الفهد".

وتفاعل معها جمهورها وهنأوها بالانتهاء من تصوير المسلسل، وكتب الفنان الدكتور سعود بو شهري: "الله يحفظج يما وكل التوفيق"، فيما كتب الفنان البحريني قحطان القحطاني "كل التوفيق"، وكتب المخرج محمد القفاص "بالتوفيق يارب".

كما تمنوا لها التوفيق وقالوا لها إنهم ينتظرون عملها برمضان بفارغ الصبر.

حياة الفهد في رمضان 2025 بعد غيابها الموسم الماضي

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يُعد مسلسل "أفكار أمي" هو أول عمل للفنانة حياة الفهد تقوم بتصويره بعد توقفها عن تقديم مسلسل كان من المقرر أن يعرض بالموسم الرمضاني الماضي 2024 مع الفنانة سعاد عبدالله ولكن لظروفها الصحية وبطريقة مفاجئة أعلنت وقتها عن اعتذارها من تصوير العمل الذي كان من المقرر أن يجمعها مع سعاد عبدالله وصرحت وقتها بحسابها على إنستغرام: "جمهوري العزيز أعلن اعتذاري الرسمي من عملي الرمضاني القادم مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية امر بها في الوقت الراهن وخارجة عن إرادتي وكل الشكر والتقدير لادارة ام بي سي على ما قدمته من الجهد والتعاون لكي نجتمع من جديد ونسأل الله تعالى العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي التوفيق للجميع.. حياة الفهد".

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مسلسل أفكار أمي

آخر مسلسل للفنانة حياة الفهد

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" هو مسلسل من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل للفنانة حياة الفهد هو مسلسل "قرة عينك" وهو من إﺧﺮاﺝ سعود بوعبيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، سعاد علي، شيماء علي، بثينة الرئيسي، محمد الدوسري، عبدالعزيز النصار، بالإضافة إلى آخرين.

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