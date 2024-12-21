شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء فتحى اختار اسمها عبد الحليم حافظ ورفضت فيلم بطله عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة نجلاء فتحي بعيد ميلادها، اليوم السبت 21 ديسمبر، وهي إحدى أيقونات السينما المصرية والعربية، اتسمت بجمالها الهادئ وطلتها الجميلة على الشاشة، قدمت الكثير من الأعمال التي صنعت نجوميتها ووضعتها في مكانة كبيرة لدى الجمهور.

الفنانة نجلاء فتحي اسمها الحقيقى هو "فاطمة الزهراء"، دخلت مجال الفن من باب جمالها وملامحها الملائكية التي لفتت انتباه المنتج عدلي المولد بالصدفة في عمر 15 عاما، بعد أن رآها بالإسكندرية، وعرض عليها العمل للمرة الأولى بالسينما، وذلك كما روت في لقاء تليفزيوني نادر تحدثت فيه عن بدايتها.

وكشفت نجلاء فتحى خلال اللقاء التليفزيوني عن سبب تغيير اسمه قائلة: "كان عبد الحليم حافظ صديقًا مُقربًا من عائلتي، وكنا نفكر أنا والعائلة في تغيير الاسم، فاقترح عبد الحليم اسم نجلاء، وانا اسمي فاطمة الزهراء فتحي، وقال لي: "هتكوني نجلاء فتحي"، وكنت أحبه جدًا، وتعلمت منه الكثير، وكان يُقدم لي العديد من النصائح في مشواري، ويقول لي كيف أهرب من الأسئلة المُحرجة في اللقاءات التليفزيونية وغيرها من الأمور".

قدمت نجلاء فتحي أعمالًا كثيرة مع كبار المخرجين والفنانين الكبار منها، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، المجانين الثلاثة، أختي، أنف وثلاث عيون، العاطفة والجسد، دمي ودموعي وابتسامتي، بدور، الوفاء العظيم، أذكريني، أقوى من الأيام، إسكندرية ليه، غدًا سأنتقم.

كما عرض عليها العديد من الأعمال ورفضت ما لا يناسبها، لعل أبرز ما كشفت عنه هو عندما عرض عليها بطولة فيلم "عصابة حمادة وتوتو" قبل الفنانة لبلبة ولكنها رفضته وأوضحت ذلك في لقاء تليفزيوني آخر قالت خلاله: "عرض على فيلم عصابة حمادة وتوتو، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت عن بطولة الفيلم وكان رفضى للسيناريو المعروض على وليس لعادل إمام أو للتمثيل معه".