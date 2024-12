مستوحى من رواية Wish You Were Here.. مينا مسعود يكشف عن الصور الأولى من فيلمه الجديد

أعمال سينمائية أخرى لـ مينا مسعود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - كشف الفنانعن الصور الأولى من فيلمه الجديد المستوحى من رواية " Wish You Were Here" ، والعمل من إخراج جوليا ستايلز.وشاركمحبيه ومتابعيه، صور فيلمه الجديد عبر صفحته على "فيسبوك" والتي ظهر من خلالها برفقة مخرجته وإحدى الممثلات المشاركات معه في العمل، وعلق بالقول "الإطلالة الأولى من فيلمي القادم المستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا "Wish You Were Here" من إخراج المبدعة جوليا ستايلز".يذكر أن مينا مسعود بدأ منذ فترة تصوير فيلم مصري جديد يحمل اسم "" تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، رنا رئيس، محمود حجازي، سامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، حيث يتناول الفيلم، قصة شاب مسلم معتدل، فجأة تتغير حياته رأسًا على عقب، عندما يتعرف على عناصر من إحدى الجماعات الإرهابية، والتي تحاول السيطرة على أفكاره، وتدفعه لتنفيذ عملية إرهابية ضمن مخططهم، وبالفعل يستجيب لرغباتهم ويستعد لارتكاب جريمة، لكن تحدث مفاجأة تغير من مجرى الأحداث تمامًا، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.على جانب آخر، لايزال النجم العالمي مينا مسعود يترقب طرح فيلمه "في عز الضهر" الذي يُسجل أولى تجاربه في السينما المصرية، حيث انتهى من تصويره قبل شهور طويلة، إلا أنه لم يُحدد بعد موعد طرحه في دور العرض، ويُشاركه البطولة كل من: إيمان العاصي، ومحمود حجازي، وميرنا نور الدين، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وإيهاب فهمي، وآخرين، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول رحلة صعود زعيم عصابات دولي يرتكب العديد من عمليات الاحتيال حول العالم، ومن المقرر ترجمته إلى أكثر من لغة منها الإنجليزية.

