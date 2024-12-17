شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة خالد النبوى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء، ندوة للنجم خالد النبوى خلال فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير فى دورته السادسة، ويدير الندوة الناقد محمد رمضان حسين ومن المقرر حضور عدد من صناع السينما والنقاد وكل محبيه ويتحدث خالد النبوى عن مسيرته الفنية، والأعمال التي قدمها طوال مشواره وأهمية الأفلام القصيرة

وكرم مهرجان القاهرة للفيلم القصير، في دورته السادسة، أمس الاثنين، مهندس المناظر أنسي أبو سيف، والفنانة ناهد السباعي والفنان الفلسطيني كامل الباشا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حتى يوم 21 ديسمبر، يتخللها عدد من الأفلام القصيرة العالمية كعرض أول، بالإضافة إلى الماستر كلاس خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربعة أيام من فعاليات المهرجان، بداية من اليوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

وخلال فعاليات أيام الصناعة، تعقد ندوة يوم الخميس 19 ديسمبر مع مهندس المناظر "أحمد فايز"، وفي اليوم الرابع الموافق الجمعة 20 ديسمبر سيكون اللقاء مع المخرج "السدير مسعود" .

وستقام جميع فعاليات أيام الصناعة في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويُدير فعالياتها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان وأكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى دورته السادسة، أن جميع عروض وفعاليات المهرجان مجانية، ولكن يجب التسجيل المسبق لحجز المقاعد.