مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لوقف إفلات إسرائيل من العقاب والتحرك لإنهاء العذاب الذي يتعرض له شعبنا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى "تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف إفلاتها من العقاب".

ولفت منصور، في ثلاث رسائل متطابقة بعثها لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري (الولايات المتحدة)، ورئيس الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، إلى "معاناة الشعب الفلسطيني من القتل الجماعي والتشويه والتشريد والاختطاف الجماعي والسجن والعقاب الجماعي والمجاعة، في ظل حصار إسرائيلي وهجوم مستمر على مدار 15 شهرا متتالية".

وأوضح أن "عدد الضحايا في غزة تجاوز 150 ألفا بين شهيد وجريح، منهم ما لا يقل عن 70 بالمئة من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المدنيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضاف "قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات ومليشيا المستوطنين تنفذ هجمات يومية على السكان في الضفة، وأسفرت عن استشهاد 986 فلسطينيا، بينهم 210 أطفال، وإصابة 15879، في الفترة من كانون الثاني 2023 إلى تشرين الثاني 2024، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)".

وتابع أن "إسرائيل تواصل حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين، حيث جرى اعتقال 12 ألفا و100 فلسطيني، بينهم 440 امرأة و795 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة، إضافة إلى آلاف المختطفين من غزة".

وأكد أن "الوقت قد حان منذ فترة طويلة لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأردف منصور، "نؤكد أننا بحاجة إلى جهود جماعية فورية وجادة لوقف المذبحة وتجويع الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في غزة، ووقف التطهير العرقي والاستعمار الاستيطاني لأرضهم".

وشدد على ضرورة "وقف إفلات إسرائيل من العقاب، مناشدا المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء العذاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".