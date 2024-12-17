"المنار": المماطلة الاسرائيلية بالانسحاب من "تلة الحمامص" تؤخر دخول الجيش اللبناني الى المنطقة

أفادت قناة "المنار"، بأن "المماطلة الاسرائيلية بالانسحاب من تلة الحمامص تؤخر دخول الجيش اللبناني الى المنطقة علما انها كانت تأتي في اطار المرحلة الأولى وفق ما تم الاتفاق عليه مع قوات “اليونيفيل” الدولية لذا انحصر دخول الجيش في الخيام الى محيط المعتقل".

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