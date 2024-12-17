الراعي التقى افرام في بكركي

التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصّرح البطريركي في بكركي، النّائب ​نعمة افرام​، الّذي يقوم بجولة على المرجعيّات الرّوحيّة والسّياسيّة، بعد إعلان ترشّحه رسميًّا إلى انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

وقد غادر افرام بعد اللّقاء دون الإدلاء بتصريح.