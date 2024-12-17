أعلنت "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​"، في بيان، أنّ "بناءً على الكتاب الصّادر عنها، أصدر وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ تعميمًا للمحافظين في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، طلب بموجبه التّعميم على البلديّات والقائمقامين كافّة بالنّسبة للقرى الّتي ليس فيها بلديّات، بالتّشدّد خلال فترة إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير، في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامّة، لجهة منع الجهات العامّة والخاصّة كافّة في حوض نهر اللّيطاني في مختلف المحافظات من التّخلّص من الرّدم النّاتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الأنقاض في مجرى نهر الليطاني، وفي استملاكات المصلحة والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النّهر".

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لمولوي بشأن حماية ضفاف نهر الليطاني ومجراه وروافده خلال التخلص من الردم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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