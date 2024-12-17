أبي رميا اطلع من ياسين على أعمال لجنة الطوارئ الوزارية وبحثا بشؤون بيئية

التقى النّائب سيمون أبي رميا، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، واطّلع منه على الملفّات البيئيّة وعلى ما قامت به لجنة الطّوارئ الوزاريّة كونه منسّق اللّجنة، في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان والأزمات الّتي مرّت بها البلاد.
وشكر أبي رميا جهود اللّجنة للخطوات الّتي قامت بها مواكبةً للأزمة، كما بحث مع ياسين شؤونًا بيئيّةً، وعرض معه لملفّات بيئيّة حيويّة لا سيّما على صعيد قضاء جبيل.
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