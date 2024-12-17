أردوغان: تركيا هي الدولة الوحيدة والحليف الوحيد في الناتو الذي هزم تنظيمي "بي كي كي" و"داعش"

أشار الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، الى أن "تركيا هي الدولة الوحيدة والحليف الوحيد في الناتو الذي هزم تنظيمي "بي كي كي" وداعش الإرهابيين على الأرض".

وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، قال اردوغان "لا ينبغي لمصالحنا المشتركة أن تكون رهينة خطط عقيمة لبعض أعضاء الاتحاد، ونحن نتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة إنشاء إدارة تشاركية في سوريا وخاصة للحفاظ على وحدة أراضيها".