التقى رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل في منزله في البياضة، السّفير الفرنسي هيرفيه ماغرو برفقة وفد من السّفارة، بحضور النّائبة ندى البستاني ومنسّق العلاقات الخارجيّة في "التّيّار" طارق صادق.
وتمّ بحث المستجدّات الإقليميّة وخاصّةً في سوريا، والتّطوّرات في لبنان واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة. وأكّد باسيل "مواقف "التّيّار" لجهة العمل على انتخاب رئيس توافقي في جلسة 9 كانون الثّاني 2025".
كما استقبل باسيل النّائب وليم طوق، وبحث معه بالتّطوّرات ولا سيّما الاستحقاق الرئاسي، بحضور البستاني.
كذلك التقى النّائب الياس جرادة، وكان بحث في انتخابات الرّئاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل التقى ماغرو وطوق وجرادة: للعمل على انتخاب رئيس توافقي بجلسة 9 كانون الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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