خاص لـ الخليج 365 محمد الحملي في مهرجان الرياض للمسرح: سعيد بالجهود المبذولة وانتظروني بـ زومبي خليجي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - تواجد الفنان والمخرج الكويتي محمد الحملي في افتتاح مهرجان الرياض للمسرح، وتحدث لـ الخليج 365 قائلاً: "اليوم موجود كضيف في مهرجان الرياض للمسرح، وشكراً على الدعوة الكريمة وشكراً على الجهود المبذولة الواضحة في إنتاج النسخة الثانية وسعيد بها من هذا المهرجان، وأتمنى لهذا المهرجان تألقاً إلى تألق وأتمنى أن نشاهد عروضاً مسرحية جميلة والفوز يكون حليف كل مبدع قدم عملاً مسرحياً جميلاً".

وعن نشاطاته القادمة كشف الحملي قائلاً: "أستعد الآن لإعادة مسرحية "ليلى والذيب"، التي قُدمت سابقاً بفريق آخر، وكان من ﺇﺧﺮاﺝ نجاة حسين ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبداللطيف البناي ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، زهرة الخرجي محمد العجيمي، ثائر شامل، محمود بوشهري، وغيرهم".

تجربة إعادة مسرحيات سابقة

آخر أعمال عُرضت لـ محمد الحملي

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وعند سؤالنا له هل أعاد مسرحيات سابقة قدمتها الفنانة هدى حسين بوجوه أخرى مثل حصة الملا، وهل وجدت أصداء؟ قال: "نعم الحمدالله الإقبال جميل وكبير جداً، وهنالك ثقافة فنية استطعنا أن نؤسسها لإعادة هذه المسرحيات، وقمنا بإنشاء مدرسة جديدة ونتمنى التوفيق"، واضاف: "وأيضاً أقوم بإعداد مسرحية جديدة وهي "زومبي خليجي"، وسيتم عرضها بمناسبة خليجي 26 الذي سيقام على أرض بلدي الكويت من 20 ديسمبر 2024 وإلى 3 يناير 2025".وكان آخر عمل عُرض للفنان والمخرج محمد الحملي هو مسرحية "الأقزام السبعة" وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاجه، ومن بطولة الفنانة هبة الدري، محمد الصيرفي، مرام البلوشي،، عبدالعزيز السعدون، وسالم المفتاح.

أيضاً قام الحملي بإعادة صنع مسرحية "الواوي وبنات الشاوي"، وكانت المسرحية عُرضت عام 1989 وكانت من إﺧﺮاﺝ نجاة حسين، وغافل فاضل، وﺗﺄﻟﻴﻒ فائق عبدالجليل، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، عبدالأمير رجب، سمير بوحمد، بشار عبدالكريم، مقداد المتروك، أسامة الشطي، أحمد الشطي، وأوس الشطي. وقد عُرضت بعد إعادة صنعها من جديد بأبطال آخرين، وستكون من بطولة الفنان عبد العزيز السعدون، حصة النبهان، سعاد الحسيني، سليمان الحملي، عبد الكريم الملا، عبد العزيز كزار، والإشراف العام لمحمد راشد الحملي.

كما قام بتأليف وإخراج مسرحية "الجزار"، وهي بطولة الفنانة طيف، محمد الحملي، عبدالله الرميان، حصة النبهان، جمال الشطي، وأيضاً أخرج مسرحية "أنا زومبي"، من ﺗﺄﻟﻴﻒ هيا أحمد، ومن بطولة عبدالله الرميان، محمد الحملي، غدير حسن، عبدالله الشامي، ومشعل الفرحان.

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